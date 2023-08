Calciomercato Roma, Pinto resta nella Capitale e lavora alle entrate: mancano gli accordi per Zapata e Paredes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto non è partito per Tirana, dove questa sera la Roma affronterà il Partizani nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Il general manager è impegnato sul mercato, nella speranza di poter presto consegnare a Mourinho i rinforzi di cui ha bisogno: due attaccante, due centrocampisti (in caso di addio di Matic) e un difensore nel mirino del portoghese.

Non sarà semplice far quadrare i conti, considerati i tanti calciatori che mancano in rosa. Trattative in corso per Duvan Zapata, che oggi è stato regolarmente convocato dall’Atalanta per l’amichevole che i bergamaschi giocheranno contro la Juventus: non c’è ancora l’accordo su formula e cifre, mentre il calciatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione capitolina.

L’Atalanta non lo considera un esubero e non è nemmeno così convinta di lasciarlo andare, per questo aspetta un’offerta sostanziosa (sui 10 milioni) per lasciarsi tentare.

Manca anche l’intesa con il PSG sia per Renato Sanches che per Leandro Paredes, il regista individuato da Pinto in caso di addio di Matic: entrambi i calciatori sono pronti a trasferirsi a Roma, ma manca la fumata bianca per via di una distanza ancora non colmata su formule e prezzi. Il gm spera che tutte le tessere finiscano presto nell’incastro giusto, intanto Mourinho oggi proverà una Roma senza i cinque rinforzi necessari a rendere la squadra più forte di quella dell’anno scorso. E non sono pochi.

Giallorossi.net – G. Pinoli