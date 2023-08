Calciomercato Roma, il Galatasaray ha l’accordo col PSG per Paredes. Il giocatore aspetta una mossa dai giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Galatasaray fa sul serio e spinge per avere Leandro Paredes, diventato un obiettivo della Roma nel caso di un addio di Matic, che sembra determinato ad accasarsi al Rennes.

I giallorossi però non lasceranno andare via il serbo così facilmente: Tiago Pinto vuole prima cautelarsi con un altro regista, e sta lavorando col PSG per capire se c’è la possibilità di prendere Paredes, fuori dai piani dei francesi.

Il problema, non di poco conto, è che sull’argentino c’è anche il Galatasaray, e con una certa forza: il club turco ha già raggiunto da giorni un accordo di massima con i francesi per il trasferimento a titolo definitivo dell’ex giocatore giallorosso a circa 6 milioni di euro.

Paredes per il momento nicchia, preferendo la Roma alla destinazione turca. L’argentino aspetta una mossa da parte di Tiago Pinto, in contatto costante col PSG anche per avere Renato Sanches. Ma ora sembra non essere così scontata nemmeno la pista che porta a Paredes.

