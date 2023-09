Zapata: “Il mancato passaggio alla Roma? E’ stata una scelta della società”

AS ROMA NEWS – Vicino ad approdare alla Roma nella sessione di mercato estiva appena trascorsa, Duvan Zapata ha cambiato maglia passando dall’Atalanta al Torino.

L’attaccante oggi è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari argomenti ha parlato anche del mancato approdo a Trigoria, con i giallorossi che poi hanno puntato forte su Romelu Lukaku. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Perché in questo momento della carriera hai scelto il Torino? Che cosa può regalarti in questa fase della tua carriera?

“Ho scelto il Torino perché come ha detto il direttore mi hanno fatto sentire importante fin da subito. Cosa che dove stavo forse non ero più. Subito ho accettato la proposta che mi hanno fatto. So di arrivare in una buona squadra che ha idee di gioco chiare. Forse dobbiamo essere più consapevoli di quello che siamo. Questi sono stati i motivi della mia scelta, inoltre è stata l’unica squadra fortemente interessata a me”.

Fisicamente pensi di aver superato i problemi dell’ultimo anno?

“Sì, i problemi muscolari fanno parte del passato. In queste due settimane ci siamo allenati normalmente a ritmi molto alti. Ora non vediamo l’ora che arrivi lunedì per giocare questa partita molto importante”.

Giocare in una squadra con i concetti simili all’Atalanta è stato importante per la tua scelta?

“Come ho detto, ha fatto la differenza l’interesse forte del Torino. L’Atalanta fa parte del passato, ora voglio concentrarmi sul presente. Voglio scrivere una storia importante, so di essere il primo colombiano che gioca nel Torino, so tutte le aspettative che ci sono e ora voglio fare vedere le mie capacità”.

Anche la Roma ti seguiva, non sei andato lì perché?

“È stata una scelta della società. Poi negli ultimi giorni di mercato è arrivato il Torino fortemente su di me, mi ha fatto piacere e per questo motivo sono qui”.