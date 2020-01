Zappacosta, arrivano buone notizie: tra due settimane in gruppo

AS ROMA NEWS – Buone notizie sul fronte Zappacosta: il terzino del Chelsea, arrivato in estate a Trigoria con la formula del prestito secco, sta per tornare a disposizione di Paulo Fonseca.

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano “Leggo” (F. Balzani), il giocatore sta recuperando in fretta dal grave infortunio al crociato capitatogli a inizio stagione e tra due settimane dovrebbe fare ritorno in gruppo.

Un’ottima notizia per la Roma, che aveva acquistato Zappacosta proprio con l’obiettivo di renderlo un titolare fisso della fascia destra. Il crack ha cambiato tutti i piani. Adesso però il terzino sembra pronto per giocarsi le sue carte in questo finale di stagione.

Fonte: Leggo