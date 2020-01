Diawara, la Roma sceglie la strada di Cerulli. Per ora…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amadou Diawara non si opera. Alla fine a Trigoria hanno deciso di optare per la terapia conservativa, una strada che però era stata sconsigliata dal professor Mariani, più propenso all’intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema al menisco del guineano.

L’operazione però avrebbe praticamente messo fine alla stagione del centrocampista, perchè i tempi dello stop avrebbero toccato i tre mesi. E così la Roma ha preferito sentire un altro parere, quello del professor Cerulli, che in passato aveva già collaborato cl club giallorosso operando Destro e Burdisso.

L’ortopedico, dopo aver visionato i risultati degli esami, ha dato il via libera a una terapia conservativa grazie alla quale il giocatore, se tutto andrà bene, potrebbe tornare in campo già per fine febbraio. La terapia è cominciata già da tre giorni, ieri c’è stata una nuova visita di Cerulli al giocatore e se le cose dovessero migliorare nell’arco di una settimana allora l’intervento potrebbe essere evitato. Se, invece, i progressi dovessero tardare, la strada più indicata tornerà ad essere l’operazione chirurgica indicata originariamente da Mariani.

Fonte: Il Messaggero