El Shaarawy, che nostalgia di Roma. Il Faraone chiede di tornare, Petrachi ci pensa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Stephan El Shaarawy ha nostalgia di Roma. E vorrebbe tornare. Il Faraone, riferisce Sky Sport, ha già fatto sapere tramite i suoi agenti di essere pronto a rientrare a Trigoria.

La notizia ha del clamoroso. El Shaarawy era andato via dalla Capitale dopo mille incertezze, ingolosito dalla possibilità di andare a guadagnare molti più soldi in Cina. Dopo un breve tira e molla, l’esterno ha deciso di accettare la destinazione. Ma con la maglia dello Shangai Shenua l’amore non è mai sbocciato.

Per El Shaarawy l‘avventura cinese è stata a dir poco deludente: pochi gol, zero emozioni. E ora il Faraone sta seriamente pensando di andarsene e, se possibile, fare ritorno a Roma. Petrachi, riferisce l’emittente satellitare, ci sta pensando.

Lo scoglio è rappresentato dallo stipendio gigantesco che il calciatore percepisce allo Shangai: l’unica strada percorribile è che Elsha accetti una netta riduzione del suo ingaggio. Altrimenti il ritorno nella Capitale sarà impossibile.

Fonte: Sky Sport