Zappacosta punta alla conferma: “Spero di ripagarvi presto”

AS ROMA NOTIZIE – Davide Zappacosta potrebbe essere uno dei rinforzi per la Roma del prossimo anno. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea, il terzino si è infortunato gravemente al ginocchio finendo la sua stagione ancora prima di cominciarla.

Ora che stava per tornare infatti ci si è messo in mezzo il Coronavirus che ha messo forse la pietra tombale su questo campionato. Ma Zappacosta potrebbe avere una seconda occasione in giallorosso dato che il Chelsea sembra orientato ad acconsentire a un altro prestito del giocatore.

Il terzino lo spera, dichiarando su Instagram: “Quanto mi manca il campo? Troppo. Sono fiducioso, ho lavorato e sto lavorando tanto per tornare presto. Roma è una città stupenda. Per la prima volta da quando ho iniziato a giocare sono vicino alla mia famiglia. Sono molto legato alla Roma. Ho subito un brutto infortunio, ma mi sono rimasti tutti vicini in ogni momento. Vi ringrazio tutti per l’affetto e spero di riuscire a ripagarvi”.

Fonte: Gazzetta dello Sport