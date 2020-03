Roma, pazza idea Gotze. Bild: “Giallorossi in corsa”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Pazza idea Gotze per la Roma. A raccontarla questa mattina è il noto quotidiano tedesco “Bild” che svela come i giallorossi stiano pensando seriamente all’attaccante tedesco del Borussia Dortmund.

Il giocatore, 27 anni, è in scadenza di contratto e sta pensando di lasciare Dortmund per cercare il riscatto personale dopo una stagione deludente con la maglia del Borussia. Su di lui ci sono anche Inter e Napoli, oltre a diversi club inglesi e tedeschi.

La Roma è in corsa per il trequartista, che nel Bayern Monaco di Guardiola ha giocato spesso da falso nove con ottimi risultati. Gotze era considerato uno dei talenti migliori del calcio tedesco ma poi alcuni guai fisici e la scoperta di essere affetto dal disturbo del metabolismo energetico ha fatto calare le sue prestazioni oltre che il suo valore di mercato. Ora Gotze cerca il riscatto, la Roma sembra pronta a puntare su di lui. Ma non è la sola.

Fonte: Bild