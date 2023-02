Zazzaroni: “Big in bilico, Pinto costretto a vendere: come può restare Mou in questo scenario? Servono risposte dai Friedkin”

AS ROMA NEWS – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giornalista molto vicino a Josè Mourinho, ha firmato oggi un editoriale dal titolo “La retromarcia su Roma” nella quale si parla anche del futuro dello Special One e dei progetti dei Friedkin per il futuro del club giallorosso.

“(…) Mi spingo oltre, visto che la domanda che a Roma mi viene posta con più frequenza riguarda la permanenza per un altro anno di Mourinho. È necessaria una premessa”, scrive Zazzaroni sul quotidiano sportivo.

“Questo, a grandi linee, lo scenario 2023-24: è noto che per fare acquisti Tiago Pinto è obbligato in primo luogo a vendere. I pezzi appetibili sono soltanto due: Ibañez e Abraham. Wijnaldum (ancora fuori), Camara e Llorente sono prestiti; Smalling, Belotti e El Shaarawy in scadenza; Dybala, se parte Mou, saluta la compagnia. En attendant rinforzi a costo compatibile con il settlement agreement, restano Rui Patricio, Svilar e Boer; Celik, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Zalewski e Spinazzola; Bove, Tahirovic, Cristante, Matic, Pellegrini e Villar (rientro); Solbakken, Volpato, Shomurodov (rientro), Majchrzak e Perez (altro rientro).

Con questi presupposti pensate sia possibile che Mourinho resti fino a giugno ’24? Il progetto che lo sedusse era ben diverso: primo anno difficile, secondo di crescita e terzo vincente. La Roma, oltretutto in una fase in cui Juve, Milan e Inter hanno problemi di vario genere, e soprattutto José e i 65mila che riempiono sistematicamente l’Olimpico meritano ben altro.

PS. Dopo aver conquistato il popolo romanista con un ingresso in grande stile (hanno evitato il fallimento del club) e l’arrivo di Mourinho, cos’hanno intenzione di fare i Friedkin della Roma? Innescano la quarta o la retromarcia? È la risposta che serve. A tutti”.

Fonte: Corriere dello Sport