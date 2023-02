Roma, Zaniolo inserito nella lista Uefa. Ma il giocatore resta fuori dal progetto tecnico: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è stato inserito dalla Roma nella lista Uefa presentata ieri prima di mezzanotte e poi passata al vaglio dall’organo di governo del calcio europeo.

Lo riferisce in questi minuti il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport con un tweet pubblicato pochi minuti fa.

Conferma anche il giornalista Emanuele Zotti della Gazzetta dello Sport, precisando però che il giocatore resterà fuori dal progetto tecnico e che la scelta di inserirlo in lista è solo una formalità (è stato messo nell’elenco dei giovani formati in Italia).

🗒 Lista #UEFA: la #ASRoma ha deciso di inserire #Zaniolo ma la sua è una presenza formale (è nell’elenco dei giovani formati in Italia).Era e resta comunque fuori dal progetto.È stato inserito perché alla luce i paletti della UEFA non avrebbe avuto senso escluderlo@Gazzetta_it pic.twitter.com/OdUyTjAfjd — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) February 3, 2023

La Roma inoltre, specifica CorrieredelloSport.it, non potrebbe mettere a bilancio i soldi della futura cessione di Zaniolo nel caso in cui non fosse presente nella lista Uefa. Da qui la necessità di inserirlo.

Il calciatore, a cui secondo ilromanista.it è stato accordato un periodo di riposo dopo la visita mediche effettuata oggi, resta dunque ai margini della Roma. Seguiranno aggiornamenti.