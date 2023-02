“ON AIR!” – ROSSI: “O quarto posto o morte”, FERRAZZA: “Se Mou lascia, restano le macerie”, PUGLIESE: “Zaniolo in lista farebbe cambiare idea sull’inflessibilità dei Friedkin”. FOCOLARI: “Il loro modus operandi mi ricorda il far west”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non la vedo bene la Roma in questo momento. Dybala chiederà sommessamente, e non alla Zaniolo, che programmi ci sono, se tante volte interessa vincere. O pensa di restare in una Roma senza prospettive? Wijnaldum ha giocato nelle squadre più forti del mondo e se vuole può tornare al PSG e andare a giocare in Premier. Se in Inghilterra si prendono Scamacca a 40 milioni, ma volete che nessuno si riprende Wijnaldum anche a 32 anni? Ho molta invidia della Roma Femminile che ha preso l’Iniesta del calcio femminile. Io speravo di prenderne uno al maschile, che noi ci siamo rotti le scatole di non vedere due passaggi a centrocampo…”

David Rossi (Rete Sport): “Io dopo Napoli mi ero quasi esaltato, il mister ci aveva detto che era la sconfitta che regalava certezze. Io ero rincuorato, confortato che se la Roma giocava sempre in quel modo poteva togliersi belle soddisfazioni. E poi invece… E vi dirò la verità, dopo ieri sera sono incazzato anche di più: senza quelli là (la Lazio, ndr), avresti avuto la finale in casa contro Inter o Juve, ma di che stiamo a parlà… La Roma e quelli (la Lazio, ndr) hanno avuto un percorso molto simile: in campionato stiamo lì e fuori entrambi ai quarti di coppa Italia, non è che siamo tanto diversi…solo che loro hanno un terzo del nostro monte ingaggi. E se fossi in Friedkin una riflessione la farei. A oggi, o quarti o morte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io tendo a fidarmi più di Mourinho che di altri, ma nel momento in cui il piano della discussione sono i risultati, se li raggiungi sei bravo, altrimenti no. Occhio all’Empoli, è una squadra che gioca bene e viene a giocarsela con una serenità d’animo invidiabile. Sono nella parte sinistra della classifica, non hanno veramente niente da perdere…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Per me i Friedkin hanno ancora un credito, perché hanno portato la Conference quando non vincevamo da una vita. Che però ancora non si parlino i Friedkin e Mourinho la trovo una cosa grave, soprattutto dopo essere usciti così dalla Coppa Italia e aver gestito in questa maniera la questione Karsdorp e quella Zaniolo. Se Pinto parla in conferenza deve dare delle risposte concrete, è ora di farlo. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha umanizzato Mourinho, ma dobbiamo restare attaccati a lui, sperando in un rinnovo. A meno che non arrivino Klopp o Allegri. Se Mou dovesse dare l’addio tra 2-3 mesi pensate che macerie lascerebbe…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Su Zaniolo in lista Uefa è più no che sì, ma non ci sono certezze. Uno Zaniolo dentro la lista Uefa cambierebbe scenari rispetto a quello che ci è stato prefigurato qualche giorno fa, e la cosa mi sorprenderebbe. Il fatto che non si sappia ancora è il segnale che quanto meno c’è una riflessione importante del club. La società ci continua a dire che Zaniolo è fuori dal progetto tecnico, e non posso pensare che i Friedkin abbiano cambiato idea in tre giorni solo perchè Zaniolo ha mandato quella lettera…Abbiamo sempre detto che ci piace l’inflessibilità di questa società che manda un segnale forte all’esterno, ma se dopo tre giorni ci fosse già questa retromarcia dovremmo cambiare questo tipo di valutazione…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Zaniolo presente nella lista Uefa? Se dovessero inserirlo, non escludo che magari sia una scelta legata a evitarsi problemi legali qualora il giocatore dovesse più avanti decidere di intentare una causa al club…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La lettera di Zaniolo è stata una toppa peggiore del buco. Per ora non c’è un comunicato ufficiale della Roma che dice che il calciatore è fuori dal progetto. Ora dopo due sconfitte è il tempo di tornare a vincere, battere l’Empoli. Ora non dico di mettere un punto su quanto successo, ma una virgola sì e continuare ad andare avanti. I Friedkin se chiamano Mourinho non significa che lui resterà, ma che si comincerà a parlarne…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Zaniolo? Dentro la Roma c’è stato un confronto tra staff tecnico e proprietà, vediamo che ne è uscito fuori. Secondo la proprietà c’è un elemento che non piace della lettera di Zaniolo, e cioè che non ci sia la parola “scusa”. Se la Roma soffre a fare i cambi contro la Cremonese B, ma come pensi di fare in Europa League? Senza Karsdorp e Zaniolo la Roma esce fuori indebolita dal mercato di gennaio. Se Mourinho decide di escludere Zaniolo, poi però non si può lamentare che gli mancano i ricambi in attacco. A domanda del tecnico, Zaniolo ha risposto di non sentirsela di giocare, ha sbagliato per carità, ma parliamo di una partita. Se eri così indignato, lo dovevi multare subito, non aspetti tutti sti giorni. La verità è che ogni volta che c’è un calciatore che deve essere venduto succede costantemente questo: è successo con Pjanic, è successo con Dzeko…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La cosa incredibile è che questa società, che nessuno ha mai sentito parlare, poi hanno un modus operandi che mi ricordano il vecchio west… Skriniar giocherà il derby, e mi sembra più grave di quello che ha fatto Zaniolo, perchè ha già firmato per un’altra squadra e fa un danno gravissimo all’Inter perchè va via a parametro zero. Ora devi cercare una soluzione meno svantaggiosa possibile per la Roma. Tenere fermo un giocatore quattro mesi pagandolo quale vantaggio avrebbe il club?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io Zaniolo non lo toglierei dalla lista Uefa, cercherei facendo passare un po’ di tempo di trovare una soluzione. Ma poco, perchè tra poco i giochi sono fatti. La diplomazia dovrà saltare fuori, e i Friedkin se ne faranno una ragione. Immaginavo che con Karsdorp sarebbe finita così. Ora fai finta di niente e cerchi di tirare fuori il meglio dai calciatori, perché li paghi e non puoi andarci muro contro muro… L’Empoli? Vi anticipo che sarà dura, hanno una qualità di gioco che può metterti in difficoltò, se non sei aggressivo e motivato rischi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Su Zaniolo la scelta è molto complicata, non può essere una scelta tecnica. Non si scende solo con le gambe, ma anche con la testa, con la compattezza. Tu vai a inserire Zaniolo in un contesto non molto gradito nemmeno ai compagni, e questo non si può sottovalutare. Per me il comportamento di Skriniar non è peggiore di quello di Zaniolo, lui non si è mai rifiutato di giocare o ha chiesto di andare via, è proprio diverso il modo di porsi. A me sembra che si stia cercando di sminuire quello che ha fatto Zaniolo, che invece è molto grave. La lettera di Zaniolo è quasi una provocazione: fino al 31 pensi di andare via, e tu il giorno dici che è stato uno scherzi e che tendi la mano…ma sei tu che hai tirato indietro la mano, un professionista pagato che si è tirato indietro di fronte i suoi obblighi. Tu non devi tendere la mano, devi chiedere scusa. Pure la lettera ha sbagliato…”

