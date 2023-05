Zazzaroni: “Ieri incontro a Londra tra Friedkin e Follieri. I texani non vogliono vendere, ma non penso resteranno a lungo. E su Mourinho…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport, per parlare dell’interesse di Follieri per la Roma.

“Ieri c’è stato un incontro a Londra tra Ryan Friedkin, in collegamento telefonico anche con Dan, e Follieri“, l’indiscrezione svelata da Zazzaroni. “Loro hanno detto che al momento non c’è intenzione di vendere e che prima vogliono verificare ciò che può accadere con lo stadio.

Follieri è da solo, non ci sono i sauditi, e negli ultimi 14 anni ha risolto le sue grane con la giustizia e fatto molti soldi in Arabia dove vive vendendo la farina e avendo contratti per 4 miliardi e mezzo di euro. È vero che nel passato ha avuto storie non finite bene con altre società, ma ora è a posto e uscirà a breve un’intervista su un giornale economico. È molto interessato al discorso Roma, gli incontri ci sono stati e la risposta è stata questa, ossia che i Friedkin non vogliono vendere e potrebbero pensarci solo nel caso in cui la questione stadio non dovesse risolversi entro poco tempo”.

Poi Zazzaroni ha aggiunto: “Io non sono convinto che i Friedkin siano intenzionati a rimanere a lungo. Spero che si presentino a breve, anche per la questione legata all’allenatore attorno a cui non si muove nulla. L’unica cosa che sappiamo per certo è che Mourinho si è rifiutato di parlare col Chelsea e non vuole parlare di futuro finché non avrà risolto qualcosa con la Roma.

Al 99% posso garantire che su questo fronte la Roma non si è mossa. Giugno sarà un mese fatale, al momento non ci sono neanche le condizioni di trattare. Fino ad oggi i Friedkin non si sono mai presentati, dovrebbero far capire se gli interessa o meno che Mourinho rimanga“.

Fonte: Centro Suono Sport