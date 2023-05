MONZA-ROMA: arbitra Chiffi, Nasca al VAR

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’AIA ha annunciato che l’arbitro di Monza-Roma, match valido per la trentatreesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 21, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Gli assistenti saranno Rossi e Perrotti, mentre il IV Uomo sarà Marcenaro. Il VAR è stato affidato a Nasca, l’AVAR sarà Longo.

Queste le designazioni complete del turno infrasettimanale di campionato:

ATALANTA – SPEZIA h. 18.00

MARINELLI

PASSERI – COSTANZO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: GIUA

JUVENTUS – LECCE h. 18.00

FOURNEAU

ROSSI L. – TOLFO

IV: GHERSINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – FIORENTINA h. 18.00

PEZZUTO

MACADDINO – FIORE

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

SAMPDORIA – TORINO h. 18.00

CAMPLONE

BACCINI – TRINCHIERI

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RAPUANO

H. VERONA – INTER h. 21.00

ORSATO

MOKHTAR – PALERMO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

LAZIO – SASSUOLO h. 21.00

IRRATI

BINDONI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

MILAN – CREMONESE h. 21.00

PAIRETTO

CAPALDO – DI GIOIA

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: PICCININI

MONZA – ROMA h. 21.00

CHIFFI

ROSSI C. – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

EMPOLI – BOLOGNA Giovedì 04/05 h. 20.45

LA PENNA

CARBONE – GIALLATINI

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

UDINESE – NAPOLI Giovedì 04/05 h. 20.45

ABISSO

VALERIANI – GARZELLI

IV: COLOMBO

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI