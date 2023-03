Zebina: “La Roma mi ha lasciato emozioni che la Juve non ha fatto. Zaniolo? La piazza giallorossa è capace di farti perdere la testa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jonathan Zebina ha rilasciato un’intervista al portale Gazzetta.it. L’ex difensore di Roma e Juventus ha parlato del suo passato nelle squadre, degli allenatori attuali e della partita di stasera, toccando anche l’argomento Zaniolo. Queste le sue parole:

“E’ il solito Mourinho e non c’è niente di nuovo: piace o non piace, non c’è una via di mezzo con lui. Dalla parte di Dybala ci sono delle motivazioni che ti fanno capire che la Juventus ha avuto torto a mandarlo via. Sono un grande fan di Dybala perché ha molta umiltà. Dybala questa sera ha solo la pressione di fare una buona partita e dimostrare tutto quello che è stato. Ha trovato il suo equilibrio.

Zaniolo? E’ stato brutale quanto successo a lui, è il problema di una piazza come Roma, sono capaci di farti sentire un Dio ma allo stesso tempo sono capaci di farti perdere la testa. E’ successo anche a me, io però ho avuto anche persone che si sono scusate nei miei confronti.

C’era un gruppo di grandi Campioni, e il livello di attesa era stratosferico, avendo vinto la Lazio l’anno precedente lo scenario era molto teso. Non mi sento di ringraziare nessuno perché mi sono sentito solo in molte situazioni, ma è stato un periodo meraviglioso, la Roma mi ha lasciato emozioni che la Juve non mi ha lasciato.

Vincere uno Scudetto alla Juve è normale, vincerlo alla Roma è diverso. Il grande rammarico è non averne vinti due. Potevamo facilmente farlo. Chi vince stasera? Direi Roma, la Juve non la vedo per la corsa per il quarto posto, finire dietro la Lazio sarebbe un problema e diventerebbe doppio perché la Roma ha speso molti soldi in più”.

Fonte: Gazzetta.it