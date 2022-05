Zeman, altro attacco a Mourinho: “Ha portato la Roma in finale di Conference? Segno del basso livello di quella coppa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro attacco frontale da parte di Zdenek Zeman a Josè Mourinho. Dopo le scintille dei mesi scorsi, oggi l’allenatore boemo, attualmente tecnico del Foggia in Serie C, ha rincarato la dose.

Nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, Zeman è tornato a parlare della Roma, della finale raggiunta in Conference League e del suo allenatore ospite dei microfoni di Rai Radio Uno:

“Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. E’ una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho”.

Qualche tempo fa Mourinho non apprezzò le parole che Zeman rivolse nei suoi confronti (“Sarri sta facendo meglio, ha già dato un’identità di gioco alla Lazio. Mourinho ha deluso finora le aspettative, la Roma non si capisce cosa voglia fare“), e in conferenza stampa si rifiutò di replicare dicendo: “Non ti aspetti che un tecnico con 25 titoli possa rispondere a uno che ha vinto due volte la serie B…”.

Zeman oggi replica cosi: “Non sa che ho vinto anche la C2. Ma il discorso è che il problema non è chi vince o quanto vince. Lui ha vinto in squadre dove anche prima di lui si vinceva, tranne a Porto. E quindi penso che così sia più facile. Io voglio fare cose difficili e non facili”.