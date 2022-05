AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 12 maggio 2022:

Ore 12:30 – SOZZA ARBITRO DI ROMA-VENEZIA – Sarà il signor Sozza l’arbitro che dirigerà Roma-Venezia di sabato sera. Al VAR Di Paolo. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11:45 – LA ROMA VOLA IN BORSA DOPO L’OPA DI FRIEDKIN – Il giorno dopo il lancio dell’Opa da parte dei Friedkin il prezzo delle azioni del club giallorosso fa registrare forti aumenti a Piazza Affari. Alle 10.30 il titolo del club giallorosso è salito del 15,44%, con un prezzo per azione di 0,4225 euro. I Friedkin si sono impegnati a rilevare il restante 13,2% delle azioni della Roma fissando il prezzo a 43 centesimi, con un premio del 18,5% per convincere i soci a cedere le proprie quote.

Ore 10:00 – INFORTUNIO MALACIA, A RISCHIO PER LA ROMA – Tyrell Malacia, terzino sinistro titolare del Feyenoord, rischia seriamente di saltare la finale di Conference League contro la Roma in programma il prossimo 25 maggio a Tirana. Come riportato dal sito olandese 1908.nl, il classe ’99 è alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio e quest’oggi si sottoporrà ad una risonanza magnetica per comprendere meglio l’entità del problema.

Ore 9:20 – ZANIOLO, DOPO TIRANA SI TRATTA IL RINNOVO – La Roma e Zaniolo si incontreranno al termine della stagione, e cioè dopo la finale di Conference League, per cominciare a discutere del rinnovo di contratto. I Friedkin non lo cederanno per meno di 65/70 milioni. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Ore 8:30 – MATIC IN CIMA ALLA LISTA DI MOURINHO – Nemanja Matic, centrocampista 33enne del Manchester United, è il primo nome nella lista di Mourinho per il prossimo mercato…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – NUOVA MAGLIA, ESORDIO CON IL VENEZIA – La nuova prima maglia della Roma per la stagione 2022/2023 esordirà sabato contro il Venezia. Diverse novità: dal colletto alla coreana al logo “ASR” tra le trame rosse… GUARDA LA NUOVA MAGLIA

Ore 7:30 – FRIEDKIN: “E’ IL MOMENTO DI ACCELERARE” – Dan Friedkin torna a farsi sentire in una lettera inviata agli azionisti: “Abbiamo investito ingenti risorse nella Roma, ora è il momento di accelerare. Il futuro del club sarà luminoso…“. LEGGI TUTTE LE PAROLE DI FRIEDKIN

(In aggiornamento…)

