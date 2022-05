Matic in cima alla lista di Mou. Con Zaniolo si tratta il rinnovo dopo la finale

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Con l’estate alle porte la Roma comincia a gettare le basi del prossimo mercato. Dopo la finale di Tirana, Tiago Pinto comincerà a discutere i rinnovi di contratto con quello di Zaniolo in cima alla lista.

Il giocatore chiede un contratto da top player, all’altezza di quelli di Abraham e Pellegrini, la Roma non è convinta che le prestazioni di Zaniolo siano al momento corrispondenti a quello che il giocatore pretende. Per questo a Trigoria hanno preso tempo fino a fine stagione: le parti si siederanno attorno a un tavolo dopo la finale di Tirana e si analizzeranno i fatti.

Il contratto di Zaniolo scadrà nel 2024, teoricamente la Roma ha ancora un altro anno di tempo per trattare il suo rinnovo, ma non può spingersi troppo in là perchè rischierebbe di perdere il giocatore a parametro zero. Al momento, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, due sono le strade: o le parti si accordano per un rinnovo, oppure la cessione è molto probabile. Juventus, Liverpool e Tottenham sono interessate, ma Friedkin chiede 65/70 milioni di euro.

Per il mercato in entrata invece continuano a crescere le quotazioni di Nemanja Matic, 33 anni, centrocampista del Manchester United: secondo il Corriere della Sera sarebbe in cima alla lista delle richieste di Mourinho per il prossimo mercato.

Il giocatore serbo, in scadenza 2023, può essere preso a cifre contenute. Uomo squadra di grande esperienza, non sarà il grande colpo per il centrocampo nei piani di Pinto, ma un calciatore preziosissimo nelle rotazioni di Mou.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera