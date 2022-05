Finale a Tirana, cronaca di un disastro annunciato. Tomorri: “Non eravamo nelle condizioni di ospitarla”

NOTIZIE AS ROMA – La scelta di giocare la finalissima di una coppa europa a Tirana e in uno stadio “minuscolo” da appena 20 mila spettatori è stata avventata, e può portare a grossi problemi sia logistici che di ordine pubblico.

Kejdi Tomorri, presidente della Federcalcio albanese ha ammesso: “Dall’Italia sono attese 60-70 mila persone, ovviamente in maggioranza senza biglietto. Dall’Olanda ne arriveranno altre 20 mila. Non eravamo nelle condizioni di ospitare questa finale per alcune difficoltà fuori dal campo come la capacità dell’aeroporto e la mobilità“.

L’allerta ora è ai livelli massimi, un disastro annunciato che con il passare dei giorni assume contorni sempre più preoccupanti. L’avvicinamento alla finalissima di Conference League di Tirana procede con diversi intoppi e criticità di difficile risoluzione, a partire dalla gestione dei biglietti.

L’Uefa aveva pensato ad uno spostamento della sede, a favore dell’Arena Toše Proeski di Skopje, che nel 2017 ospitò la Supercoppa Europea con Real Madrid e Manchester United in campo. Ipotesi poi smentita, con la conseguente conferma dell’Arena Kombetare di Tirana. E qui sono iniziati i problemi. Prima nella divisione dei tagliandi gratuiti, poi dalla vendita libera del restante.

Vendita che, per molti tifosi, non è mai iniziata: dopo aver selezionato i tagliandi sul portale, il procedimento d’acquisto veniva azzerato. Alla fine si è scoperto che l’89% dei tagliandi è finito nelle mani dei tifosi albanesi. Per i tifosi del Feyenoord una brutta sorpresa: al contrario di quelli giallorossi, nessuno li aveva informati del secondo step di vendita.

Da lì la dura reazione del tifo organizzato del club olandese, che su Instagram ha chiamato a raccolta i supporter di Rotterdam. “Ora sappiamo quanto sia organizzata male questa finale, l’Uefa ha favorito i Romani. Ma non fatevi fermare! Venite anche senza biglietto, salite in macchina e venite a conquistare Tirana. Faremo vedere in cosa siamo bravi”.

A rendere ancor più preoccupante la situazione, la confessione di un membro della federazione albanese, che ha diffuso la stima di 60-70 mila tifosi in arrivo senza tagliando. Chi in macchina, chi in traghetto e chi in aereo. E attenzione all’aeroporto: c’è una sola pista d’atterraggio, i gates sono molto vicini (un’unica area fumatori in tutto lo scalo) e c’è un’alta probabilità che tifosi di Roma e Feyenoord possano incontrarsi prima lì che allo stadio.

