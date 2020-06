Zeman: “L’Atalanta? Strano che corra ancora così dopo quello che è successo a Bergamo…”

AS ROMA NOTIZIE – Mai banale Zdenek Zeman. L’allenatore ceco che per ben due volte è stato seduto sulla panchina della Roma con alterne fortune ha parlato della ripresa del campionato ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora“: “Il calcio così è senza sale, è come un piatto insipido, senza la gente non c’è spettacolo, non c’è piacere”.

Il tecnico boemo ha poi parlato della sconfitta della squadra di Simone Inzaghi a Bergamo contro un’Atalanta che viaggia ancora a mille all’ora: ”La Lazio ieri gli ha dato una mano, l’ha aiutata. Dopo lo 0-2 pensavo la potessero chiudere. Scudetto già della Juve? Il campionato è da giocare, perché anche i bianconeri non stanno tanto bene”.

Poi sulla squadra più in forma del campionato Zeman ha dei dubbi: ‘‘Per ora sta correndo ancora l’Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove. Perchè dico stranamente? Perché coi problemi che c’erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare“.

Fonte: Radio Uno