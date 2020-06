Lipsia, Nagelsmann: “Schick? Vorrei che ci fossero novità, ma non è così”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tutto fermo sul fronte Schick. Roma e Lipsia continuano a trattare, ma per il momento l’acquisto dell’attaccante da parte dei tedeschi resta in alto mare.

Lo stesso Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha confermato come non ci siano novità sulla trattativa aperta tra i due club per il ceco:

“Roma e Lipsia stanno parlando e non c’è ancora nessuna novità. Preferirei che fosse diverso, ma non lo è. Ovviamente ci piacerebbe tenerlo con noi”. Milan e Newcastle restano alla finestra.