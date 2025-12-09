Zirkzee, Scamacca o Kalimuendo: il cerchio si stringe per il nuovo centravanti

La Roma è pronta a cambiare centravanti. Evan Ferguson è sempre più vicino al ritorno al Brighton già a gennaio, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, e il club si è già mosso per trovare il sostituto. Secondo i quotidiani in edicola, la corsa si sarebbe ormai ridotta a tre profili ben definiti.

Il primo nome è quello di Zirkzee del Manchester United, indicato come la prima scelta e fortemente voluto da Gasperini. La Roma continua a monitorare la situazione legata all’attaccante olandese, che resta la pista più calda: ieri l’olandese è rimasto in panchina nella larga vittoria dello United sul campo del Wolverhampton.

La seconda opzione porta a Gianluca Scamacca dell’Atalanta, centravanti più volte avvicinato ai giallorossi e che il tecnico piemontese conosce particolarmente bene. Non è escluso che possa lasciare Bergamo a gennaio, scenario che lo riporterebbe sul taccuino romanista.

Il terzo nome in lista è Arnaud Kalimuendo, ex Rennes oggi al Nottingham Forest. Il francese è considerato un vero pallino di Massara e rappresenta una soluzione alternativa ma concreta, soprattutto se le altre due strade dovessero complicarsi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo