ULTIMA ORA – Pellegrini, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di 3-4 settimane

Arriva il verdetto sugli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini dopo lo stop accusato in allenamento. La Roma, ha reso noto che il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale.
I tempi di recupero stimati sono compresi tra le tre e le quattro settimane, un arco temporale che costringerà Pellegrini a saltare i prossimi impegni di campionato e a lavorare su un recupero graduale. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione del quadro clinico prima di programmare il rientro in gruppo.
Si tratta di un’assenza che obbliga lo staff tecnico a rivedere le rotazioni nella zona centrale del campo e sulla trequarti.
La Roma procederà ora con un percorso di riabilitazione mirato, senza forzare i tempi, con l’obiettivo di riportare Pellegrini a disposizione solo a completa guarigione.
giusto giusto per tutta la sessione di mercato, e qui sparisce l’ultima speranza di monetizzare con lorenzo
vabbè…. l’infortunio ci può stare in ogni momento. la tempistica non gioca. andrà via a zero a luglio e continuerà ad infortunarsi a Napoli o dove vorrà.
Cosa vuoi monetizzare se nessuno lo vuole? Ora forse avremo l’onore di vedere Pisilli finalmente!
Mai creduto possibile…..a questo gli sarebbe servito il servizio militare……
ogni volta che si prospetta la cessione, eccolo che si infortuna….da Roma non se ne andrà per amore o perché da svincolato potrebbe strappare un contratto migliore?
è un infortunato perenne purtroppo mi dispiace ma non possiamo più permetterci in rosa giocatori predisposti a continui infortuni.noi ne abbiamo troppi da anni Guinnes dei primati
proprio ora che inizia il mercato! siamo proprio sfortunati. Non sono informato ma in questi giorni si sono allenati?
Ogni finestra di mercato…
Vabbe’ a giugno finisce ‘sto strazio…..
Perfetto: quando rientrerà sarà febbraio e non ci sarà più un posto da titolare per lui (come doveva e dovrebbe essere in una squadra che ha un minimo di ambizioni).
tutti i mali non vengono x nuocere,
speriamo che Pisilli prende il suo posto,
e lo faccia con onore
o pensato che gasp ji sta riservando questo trattamento a pisili per nn farlo diventare come pellegrini,una volta che stava giocando sempre si stava adagiando
Il suo rinnovo è stato una calamità..Immaginatevi che giocatore potevamo prendere con il suo stipendio.Il napoli campione d’Italia per 2 volte non ha trequartisti che guadagnano come pellegrini.Apparte de bruyne che è arrivato a 0.Rendetevi conto della follia.
è stata colpa di mou che lo elogiava tanto,e lui all intimo anno dava tutto,salvo poi ricredersi mou dandogli del traditore
si è promesso a gonde
dai che a giugno vanno hia sia lui che dybala che bailey… nn vedo l’ora
dai che a giugno vanno hia sia lui che dybala che bailey
Ormai è invendibile a certi livelli. Ma a noi che ce frega…?
Ha da arriva’ giugno… e poi CHAMPAGNE
Non mi sento di sparare su Pellegrini. Non mi è mai piaciuto, ha talento ma non garra; schiacciato da eredità pesanti e dalla fascia, avrebbe reso molto di piu come rotazione e basta.
Però sempre accusarlo di speculare anche sugli infortuni mi pare troppo.
Bene che vada ( se andrà); forse ok anche se resterà con ingaggio molto minore come parte della rotazione e capendo che non è un leader.
talento?? ma dove e sto talento?? ma avete mai visto giocatori con talento? Non sa dribblare non sa tirare non sa difendere , e lento nn ha forza fisica etc
Io invece non mi pento di aver sempre sparato su di lui.
E, mi pare, di non aver avuto torto…
Un motivo in più per dire a massara Sbrigatee!!
Il meglio del meglio dei capitani della Roma! Speriamo che non servano altri otto anni per tutti i romanisti per capire che non tutte le ciambelle escono con il buco
Fuori lui, dentro Elsha, che almeno tira in porta.
Datosi che, aveva in programma di festeggiare il Capodanno da qualche parte assieme alla famiglia mai infortunio capitò piu’ a proposito. Non è possibile che ad ogni sessione di mercato arrivi lo stop A pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca
Con calma assoluta, lo voglio in grande forma il 17 maggio 2026 per purgare per l’ennesima volta la Lazio. Facci questo regalo.
Se fai una fusione dalla tecnica sua e il fisico di Cristante che non si ferma mai uscirebbe un bel centrocampista!
