ULTIMA ORA – Pellegrini, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di 3-4 settimane

Arriva il verdetto sugli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini dopo lo stop accusato in allenamento. La Roma, ha reso noto che il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale.

I tempi di recupero stimati sono compresi tra le tre e le quattro settimane, un arco temporale che costringerà Pellegrini a saltare i prossimi impegni di campionato e a lavorare su un recupero graduale. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione del quadro clinico prima di programmare il rientro in gruppo.

Si tratta di un’assenza che obbliga lo staff tecnico a rivedere le rotazioni nella zona centrale del campo e sulla trequarti.

La Roma procederà ora con un percorso di riabilitazione mirato, senza forzare i tempi, con l’obiettivo di riportare Pellegrini a disposizione solo a completa guarigione.