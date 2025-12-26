ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso e Dovbyk in gruppo, out Bailey e Pellegrini

0
1

Arrivano aggiornamenti dal centro sportivo di Trigoria in vista del Genoa.

La seduta odierna ha fornito indicazioni incoraggianti soprattutto per Mario Hermoso e Artem Dovbyk, che hanno lavorato regolarmente in gruppo per l’intera sessione, senza limitazioni.
Una notizia positiva per lo staff tecnico, che potrà contare su entrambi nella preparazione delle prossime gare, dopo i dubbi legati alle loro condizioni fisiche emersi nei giorni scorsi. La gestione odierna conferma come il loro recupero sia ormai completato.

Situazione diversa invece per Leon Bailey. L’esterno offensivo ha svolto lavoro personalizzato, limitandosi alla corsa sul campo, senza prendere parte alle esercitazioni con il resto della squadra. Out anche Pellegrini, che dovrà stare fermo 3-4 settimane per una lesione muscolare.

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteULTIMA ORA – Pellegrini, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di 3-4 settimane

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome