ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso e Dovbyk in gruppo, out Bailey e Pellegrini

Arrivano aggiornamenti dal centro sportivo di Trigoria in vista del Genoa.

La seduta odierna ha fornito indicazioni incoraggianti soprattutto per Mario Hermoso e Artem Dovbyk, che hanno lavorato regolarmente in gruppo per l’intera sessione, senza limitazioni.

Una notizia positiva per lo staff tecnico, che potrà contare su entrambi nella preparazione delle prossime gare, dopo i dubbi legati alle loro condizioni fisiche emersi nei giorni scorsi. La gestione odierna conferma come il loro recupero sia ormai completato.

Situazione diversa invece per Leon Bailey. L’esterno offensivo ha svolto lavoro personalizzato, limitandosi alla corsa sul campo, senza prendere parte alle esercitazioni con il resto della squadra. Out anche Pellegrini, che dovrà stare fermo 3-4 settimane per una lesione muscolare.

Redazione GR.net