Dybala vuole restare, ma la Roma prepara la rivoluzione di giugno

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta un tema aperto, ma il quadro contrattuale è ormai definito. L’argentino è in scadenza e, come sottolinea Il Messaggero, i prossimi mesi rischiano di trasformarsi in una lunga fase di attese e contatti interlocutori, senza una reale svolta. Una situazione che, anche alla luce dell’intenzione del club di rivoluzionare il reparto offensivo, rende il destino del giocatore tutt’altro che scontato.

Dybala è arrivato a parametro zero e, allo stesso modo, potrebbe lasciare la Roma. Al momento non risultano incontri fissati per un prolungamento, né segnali concreti in questa direzione. La società, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vuole prima valutare attentamente le sue condizioni, considerando un periodo recente caratterizzato da acciacchi fisici e da un utilizzo ridotto legato anche a scelte tecniche.

Dal canto suo, la posizione del giocatore è chiara. Dybala a Roma sta bene e non vorrebbe andare via. In questo momento le priorità sono altre: a marzo diventerà padre per la prima volta e lui e Oriana Sabatini hanno deciso che la nascita avverrà nella Capitale. Una scelta che esclude qualsiasi ipotesi di trasferimento immediato, almeno nel mercato di gennaio.

Dall’Argentina, intanto, sono circolate voci su un possibile interesse del Boca Juniors, dove gioca Leandro Paredes, amico ed ex compagno di squadra dell’argentino. Indiscrezioni che, allo stato attuale, non sembrano incidere sulle scelte del giocatore, intenzionato a chiudere la stagione senza scossoni.

Molto, se non tutto, dipenderà dalle decisioni della Roma. Senza un confronto sul rinnovo e con una strategia orientata a cambiare volto all’attacco, il futuro di Dybala appare sempre più appeso alle valutazioni del club. Che al momento sembrano prescindere dall’argentino: nella testa di Massara e Gasp sembra esserci l’idea di rivoluzionare l’attacco giallorosso.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport