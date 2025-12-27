Dybala vuole restare, ma la Roma prepara la rivoluzione di giugno

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta un tema aperto, ma il quadro contrattuale è ormai definito. L’argentino è in scadenza e, come sottolinea Il Messaggero, i prossimi mesi rischiano di trasformarsi in una lunga fase di attese e contatti interlocutori, senza una reale svolta. Una situazione che, anche alla luce dell’intenzione del club di rivoluzionare il reparto offensivo, rende il destino del giocatore tutt’altro che scontato.
Dybala è arrivato a parametro zero e, allo stesso modo, potrebbe lasciare la Roma. Al momento non risultano incontri fissati per un prolungamento, né segnali concreti in questa direzione. La società, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vuole prima valutare attentamente le sue condizioni, considerando un periodo recente caratterizzato da acciacchi fisici e da un utilizzo ridotto legato anche a scelte tecniche.
Dal canto suo, la posizione del giocatore è chiara. Dybala a Roma sta bene e non vorrebbe andare via. In questo momento le priorità sono altre: a marzo diventerà padre per la prima volta e lui e Oriana Sabatini hanno deciso che la nascita avverrà nella Capitale. Una scelta che esclude qualsiasi ipotesi di trasferimento immediato, almeno nel mercato di gennaio.
Dall’Argentina, intanto, sono circolate voci su un possibile interesse del Boca Juniors, dove gioca Leandro Paredes, amico ed ex compagno di squadra dell’argentino. Indiscrezioni che, allo stato attuale, non sembrano incidere sulle scelte del giocatore, intenzionato a chiudere la stagione senza scossoni.
Molto, se non tutto, dipenderà dalle decisioni della Roma. Senza un confronto sul rinnovo e con una strategia orientata a cambiare volto all’attacco, il futuro di Dybala appare sempre più appeso alle valutazioni del club. Che al momento sembrano prescindere dall’argentino: nella testa di Massara e Gasp sembra esserci l’idea di rivoluzionare l’attacco giallorosso.
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
Sono sempre stato un estimatore di Dybala anche con tutti i suoi limiti fisici e ho anche pensato per lunghi tratti che la Roma fosse dipendente da lui, ma ultimamente mi sembra che non incida più e i costi abbiano superato i benefici e temo che ci serva qualcuno più giovane e integro.
Per un certo periodo ha avuto un buon rendimento e numeri accettabili. Ormai è da parecchio (due anni) che le sue prestazioni sono impresentabili e non incide minimamente in zona goal. Nonostante ciò, per molti è ancora un fuoriclasse imprescindibile (incluso per il nostro tecnico…): ci credo che stia bene a Roma!!!
grande campione ma anche grande stipendio. salutiamolo con affetto, via a giugno. pazzo chi gli ha rinnovato a 8 annui.
paghiamo come sempre errori dirigenziali che ci portiamo appresso negli anni.
un contratto con annualità a salire per giocatori a fine carriera non ha alcun senso, la logica sarebbe stato il contrario a maggior ragione decaduta la calusola.
A uno stipendio decisivamente inferiore avrebbe avuto qualche chance, così no.
Peccato che a un peggioramento delle condizioni fisiche, in parte forse condizionato anche da ritmi di allenamento che non regge , ci sia stato un utilizzo tattico che ne ha ulteriormente penalizzato il rendimento.
il giocatore tecnicamente più forte della rosa ridotto a una costosa zavorra, con almeno un anno di anticipo
La verità è che Dybala non ce lo possiamo permettere. Solo se si dimezzasse lo stipendio, ma la vedo difficile. Pellegrini, invece, penso abbia fatto il suo tempo a Roma. È giusto e necessario che, dopo un ciclo, la Roma cambi giocatori e progetto tecnico.
Pellegrini, Dybala, Elsharawy, Celik, Gollini, Tsimikas, Ferguson, Bailey, 8 giocatori, 50 milioni lordi solo di ingaggio, meta’ del complessivo un’assurdità, solo un paio ti stanno dando qualcosa, il resto soldi buttati dalla finestra, a luglio si rivoluzione possibile finalmente. Equivalgono a bilancio per un anno a 10 giocatori da 25 milioni ciascuno con 2,5 di stipendio. Senza nemmeno vendere per fare plusvalenza, che credo però andrà fatta entro giugno per rientrare nei parametri del FFP.
Tutto giusto. Non dimenticherei i 45 milioni buttati per acquistare Dovbik e Baldanzi. Il repulisti è doveroso, ma poi bisogna iniziare a spendere bene i tanti soldi che la proprietà investe, non solo per una questione economica, visto che non siamo il psg, ma anche e soprattutto per una questione tecnica. La Roma ha bisogno di giocatori che sappiano accendere nuovamente la luce su un campo di calcio e tornare a lottare per lo scudetto
ingaggio spropositato per un talento che purtroppo non garantisce piú di 20 partite l’anno… grazie di tutto, è l’ora dei saluti!! ❤️💛
fossimo il city potevamo permettercelo pure a mezzo servizio, ma non lo siamo
dispiace perché è un bravissimo ragazzo con una tecnica sopraffina ma il gioco per la Roma non vale piu la candela
Ciao Giggio,
al City ma, anche al Real, United, Liverpool, come non rendi, vedi Zirckzee… li mandano via molto prima…
Infatti vincono, ha iniziato a vincere anche il PSG dopo aver mandato via Mbappe… 🤷
Sono anch’io dispiaciuto per Dybala ma, gli anni passano per tutti…
Il problema non è lo stipendio in quanto tale, bensì il fatto che Paulo non gioca più. Anche se guadagnasse 2 m in queste condizioni fisico/atletiche sarebbero buttati. Ultimo tiro in porta di sx a Firenze ( escludendo il rigore a Milano) , ultimo gol col Sassuolo di dx. Dai su.
Forza Roma.
al momento Dybala sembra un ex giocatore, speriamo che aiuti la Roma fino alla fine del campionato e poi un arrivederci e grazie.
Dybala a Roma sta bene e non vorrebbe andare via… E ce credo! Bisogna aggiungere qualcosa?
tranne svilar e wesley a giugno TUTTI VIA!!!
Esagerato…compà
e poi chi gioca,Stokà?🐺
Dybala e’ un giocatore finito, punto !!! Uno scandalo il suo stipendio , solo in america puo’ andare a giocare, ma anche li andrebbe in difficolta’.
