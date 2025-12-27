Roma, Raspadori vicinissimo: sprint di Massara dopo il ko di Pellegrini

Tra le operazioni di mercato impostate dalla Roma per gennaio, Giacomo Raspadori è quella entrata nella fase più avanzata. Come scrive l’edizione odierna de Il Romanista, l’attaccante è diventato una priorità concreta per il club giallorosso, anche alla luce dell’infortunio rimediato in allenamento da Lorenzo Pellegrini, costretto a uno stop di circa un mese.
Pur trattandosi di profili diversi, Raspadori e Pellegrini occupano oggi una zona tattica simile nello scacchiere della Roma, quella dell’attaccante che parte da sinistra. In questo contesto, l’arrivo di Raspadori viene considerato funzionale non solo per tamponare l’emergenza, ma anche per riequilibrare una rosa che, nei numeri, rischia di restare corta nel reparto offensivo.
La richiesta di rinforzi è stata formalizzata da Gasperini al direttore sportivo Massara anche in un recente incontro a Trigoria tra l’area tecnica e la proprietà, con l’indicazione di portare almeno due attaccanti e un difensore dal mercato di gennaio.
La trattativa con l’Atletico Madrid è ormai ben avviata. A una prima proposta al ribasso della Roma, con una valutazione complessiva intorno ai 18 milioni tra prestito e diritto di riscatto, il club spagnolo ha risposto con richieste più elevate. La distanza, però, si è progressivamente ridotta e l’intesa potrebbe essere trovata su una cifra intermedia.
Secondo Il Romanista, l’operazione dovrebbe strutturarsi con un prestito oneroso da circa 1,5 milioni, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 17-18 milioni. Il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di due condizioni: la qualificazione della Roma alla prossima Champions League e il raggiungimento da parte del giocatore di almeno il 60% del minutaggio complessivo.
La strada appare tracciata e l’accordo viene considerato alla portata, tanto che l’operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Per altri obiettivi offensivi servirà attendere, ma su Raspadori la Roma è pronta a stringere.
Fonte: Il Romanista
Dajeeeeeee Roma!!👏🍾🥂🥳
💛❤️🔥
Raspadori mi gasa, lo ammetto, e da tempo. È un giocatore duttilissimo, ti gioca esterno o prima punta (ma non alla… Baldanzi), ha grinta, corsa, tenacia, un tocco di palla sopraffino, in area di rigore è furbo (ricordo ancora un suo golo che ci fece col Sassuolo quasi alla fine della partita, su cappellata di Cristante, con Fonseca allenatore) e secondo me da noi spacca, di brutto. Al Napoli era chiuso da gente troppo forte, oggettivamente, e fortunatamente all’Atletico non si è ambientato. Io dico “prendiamolo, subito”, perché Raspadori alla Roma è ok, e altrimenti c’è pure il rischio che finisca alle quaglie, il cui “fondamentale” mercato è stato sbloccato.
se le condizioni di acquisto sono quelle descritte dal Romanista è un operazione molto sensata alla luce dei giocatori Pellegrini-Elsha-bailey e che cmq siamo scarsi li davanti a parte Soule e un Dybala a meta servizio. se gioca almeno il 60% e incide bene sulle partite abbiamo ottime chances di andare in champions, cosi lo riscatti
Forza Roma
daje friedkin, gasp, Ranieri e massara
forza Roma 💛❤️
Vicinissimo, ma molto lontano…
A me continua a piacere poco, preferirei Gudmudson sempre se preso a cifre congrue. Ma se è una richiesta del Gasp allora alzo le mani e mi va benissimo
Raspadori era un giocatore che quest’estate molti avevano visto con rimpianto andare all’Atletico Madrid ad un prezzo ragionevole, mentre noi perdevamo tempo dietro i Sancho della situazione. Premesso che non credo che il Napoli ce l’avrebbe ceduto a quel prezzo, se lo prendessimo ora sono certo che farebbe bene. Siamo quarti a poco meno di metà campionato, con lui e Zirkzee faremmo un passo avanti non da poco e potremmo seriamente pensare di qualificarci finalmente per la CL
Ieri era vicino,oggi è vicinissimo domani sarà vicinissimissimo……Io proporrei di scrivere quando il giocatore è a Trigoria.
Mi baso su quanto visto fino ad ora e al netto del discorso relativo al fairplay finanziario, e (come riporta il titolo) vedere Massara che fa lo “sprint” per acquisire un giocatore, mi sembra un’immagine fin troppo fantascientifica.
…spero però vivamente di essere smentito
Io spero e credo che si possa fare, intendo prendere sia Zirkzee e Raspadori, fosse anche con obbligo di riscatto condizionato alla partecipazione in Champions.
Quest’estate il nostro monte stipendi potrebbe crollare.
Dybala circa 14 lordi, Pellegrini circa 8 lordi, El Sha circa 5 lordi e Bailey altri 7.
Solo questi fanno 34 mln di ingaggi lordi che a giugno potremo tagliare.
Solo con quelli ci paghi il cartellino di Zirkzee e con il bonus Champions sistemeresti tutto il resto.
fermate Massara!!!
Ragazzi per carità non sarà un campione del mondo ma in questa squadra lì davanti lo vedo bene.Dobbiamo essere più realisti dai abbiamo na attacco de pippe ma magari viene!
Soeriamo massara stavolta perda lo sprint è venga sorpassato nella
Corsa all’acqusto dal real appena dietro al momento e si consoli con un bel spritz. Raspadori giocatore che non serve a migliorare La Roma. Per chi guarda le staticheche radpadori ha collezionato 85 presenze al sassuolo è solo 49 le ha fatti da titolare x non parlare a Napoli. Poi ci si lamenta che dybala è’ a mezzo servizio ma questo giocatore integro a mezzo servizio gioca. Massara se devo spendere 20 x Raspadori, aspettavgiugno è Prendi lookman a 35 punto.
