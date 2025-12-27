Roma, Raspadori vicinissimo: sprint di Massara dopo il ko di Pellegrini

Tra le operazioni di mercato impostate dalla Roma per gennaio, Giacomo Raspadori è quella entrata nella fase più avanzata. Come scrive l’edizione odierna de Il Romanista, l’attaccante è diventato una priorità concreta per il club giallorosso, anche alla luce dell’infortunio rimediato in allenamento da Lorenzo Pellegrini, costretto a uno stop di circa un mese.

Pur trattandosi di profili diversi, Raspadori e Pellegrini occupano oggi una zona tattica simile nello scacchiere della Roma, quella dell’attaccante che parte da sinistra. In questo contesto, l’arrivo di Raspadori viene considerato funzionale non solo per tamponare l’emergenza, ma anche per riequilibrare una rosa che, nei numeri, rischia di restare corta nel reparto offensivo.

La richiesta di rinforzi è stata formalizzata da Gasperini al direttore sportivo Massara anche in un recente incontro a Trigoria tra l’area tecnica e la proprietà, con l’indicazione di portare almeno due attaccanti e un difensore dal mercato di gennaio.

La trattativa con l’Atletico Madrid è ormai ben avviata. A una prima proposta al ribasso della Roma, con una valutazione complessiva intorno ai 18 milioni tra prestito e diritto di riscatto, il club spagnolo ha risposto con richieste più elevate. La distanza, però, si è progressivamente ridotta e l’intesa potrebbe essere trovata su una cifra intermedia.

Secondo Il Romanista, l’operazione dovrebbe strutturarsi con un prestito oneroso da circa 1,5 milioni, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 17-18 milioni. Il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di due condizioni: la qualificazione della Roma alla prossima Champions League e il raggiungimento da parte del giocatore di almeno il 60% del minutaggio complessivo.

La strada appare tracciata e l’accordo viene considerato alla portata, tanto che l’operazione potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Per altri obiettivi offensivi servirà attendere, ma su Raspadori la Roma è pronta a stringere.

Fonte: Il Romanista