Dovbyk c’è, Gasp ridisegna l’attacco per il Genoa

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini costringe la Roma a rivedere le scelte offensive in vista della sfida di lunedì contro il Genoa. Con il sette ai box, Gian Piero Gasperini è chiamato a individuare una soluzione credibile per ridisegnare la trequarti senza stravolgere l’equilibrio della squadra.

La soluzione più lineare porta al ritorno di Dybala sulla trequarti, con Artem Dovbyk, ormai tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per qualche settimana, schierato come riferimento centrale in attacco. Più indietro Ferguson dopo le parole di Gasperini dopo Juve-Roma.

Per la trequarti le alternative non mancano. El Shaarawy rappresenta una possibilità concreta: il suo ingresso contro la Juventus è stato giudicato positivo e il suo profilo offre affidabilità ed esperienza. C’è poi Baldanzi, che ha già ricoperto il ruolo da titolare sulla trequarti, come accaduto nella gara contro la Fiorentina alla sesta giornata.

Da non escludere, infine, una soluzione meno prevedibile. Gasperini potrebbe optare per l’avanzamento di Cristante sulla trequarti, alle spalle della coppia Soulé-Dybala, con Pisilli titolare in mezzo al campo accanto a Koné. Una scelta più tattica, pensata per garantire copertura e letture difensive, senza rinunciare alla qualità tra le linee.

La decisione finale arriverà solo a ridosso della gara, anche in base alle risposte dell’ultimo allenamento. Di certo, l’assenza di Pellegrini obbliga la Roma a cercare soluzioni interne, in attesa che il mercato possa offrire alternative strutturali.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera