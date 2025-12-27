Dovbyk c’è, Gasp ridisegna l’attacco per il Genoa

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini costringe la Roma a rivedere le scelte offensive in vista della sfida di lunedì contro il Genoa. Con il sette ai box, Gian Piero Gasperini è chiamato a individuare una soluzione credibile per ridisegnare la trequarti senza stravolgere l’equilibrio della squadra.
La soluzione più lineare porta al ritorno di Dybala sulla trequarti, con Artem Dovbyk, ormai tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per qualche settimana, schierato come riferimento centrale in attacco. Più indietro Ferguson dopo le parole di Gasperini dopo Juve-Roma.
Per la trequarti le alternative non mancano. El Shaarawy rappresenta una possibilità concreta: il suo ingresso contro la Juventus è stato giudicato positivo e il suo profilo offre affidabilità ed esperienza. C’è poi Baldanzi, che ha già ricoperto il ruolo da titolare sulla trequarti, come accaduto nella gara contro la Fiorentina alla sesta giornata.
Da non escludere, infine, una soluzione meno prevedibile. Gasperini potrebbe optare per l’avanzamento di Cristante sulla trequarti, alle spalle della coppia Soulé-Dybala, con Pisilli titolare in mezzo al campo accanto a Koné. Una scelta più tattica, pensata per garantire copertura e letture difensive, senza rinunciare alla qualità tra le linee.
La decisione finale arriverà solo a ridosso della gara, anche in base alle risposte dell’ultimo allenamento. Di certo, l’assenza di Pellegrini obbliga la Roma a cercare soluzioni interne, in attesa che il mercato possa offrire alternative strutturali.
Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera
…detto che poi ce pensa Gasp, … ma perchè non Pisilli avanzato, come quanno joca (puro bene) in nazionale?? vabbè… SSFR 💛❤💛❤🐺🐺
penso la stessa cosa
Cristante a fianco a Kone e Piso davanti
PS: un centrocampista da affiancare a Kone in questa sessione di gennaio andrebbe scovato assolutamente perchè in quel ruolo io ci vedo solo Kone ed EA mentre gli altri che abbiamo Crsitante è un adattanto anche se di lungo corso e Pisilli è sprecato…
Avrà tutti i difetti del mondo,ma almeno Dovbyk è un centravanti….Per me no alla coppia Dybala- Soule’. Onestamente preferirei il secondo con Pisilli o lo stesso Cristante…. Poi sarei estremamente felice se Dybala giocasse e mi smentisse…È una mia opinione.
Dybala se non lo fai giocare centravanti, ma di supporto a un centravanti… vero, cioè di ruolo, a destra o a sinistra, con o senza Soule, il suo dovere per 45 minuti abbondanti lo fa secondo me, e magari una giocata, un assist, una punizione, ecc., te li fa pure. Secondo me fino a fine campionato Dybala sarà questa cosa qua, dopodiché è chiaro che è out per la prossima stagione, ed è ormai buono, in prospettiva, per il campionato del Qatar o per il Boca. Ma per qualche mese può ancora essere utile alla causa, ovviamente coi limiti che ben conosciamo e purché giochi nel suo ruolo.
farei l’avanzamento di Cristante sulla trequarti alle spalle della coppia Soulé-Dybala e nel secondo tempo metti Artem prima punta e togli Dybala che corre solo per 45 minuti
daje Roma daje
artem facce un Gol 💛♥️
Perchè non due o tre…
Dybala non si discute . Sempre in campo se sta almeno in forma al 70% ma non come prima punta. A lui serve uno davanti che sgomita e che prenda botte . Ferguson non l’avevo visto male anzi ma le parole Di Gasp mi hanno sorpreso, quindi c’è sotto forse un cattivo comportamento del giocatore che va punito. Zirkzee non sarà un goleador ma è uno che da del tu al pallone quindi con lui potremmo giocare senza riferimenti davanti ed entrare in porta con le incursioni centrali(alla Perrotta per intenderci) o con il fraseggio stile Roma di Ericsson. Battiamo il Genoa e aspettiamo news dal mercato daje Roma daje!
Io scenderei in campo cosi:
Svilar
Celik Mancini Hermoso
Rensch Cristante Kone Wesley
Soule’ Baldanzi
Ferguson
Poi il “polso” da dentro c’è l’ha il Gasp..
In base alle sue scelte capiremo chi è come si sta allenando e come stanno ma, non penso che Dovbyk sia in grado di partire dal 1* minuto, così come Dybala…
Elsha si sa, rende molto meglio da subentrante..
Vedremo… 🤷
