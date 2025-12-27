Perotti: “Zirkzee l’ideale per Gasperini, può cambiare l’attacco della Roma insieme a Soulè”

Diego Perotti, ex giocatore della Roma e con un passato nel Genoa, sarà il doppio ex della sfida di lunedì sera. Ecco le parole dell’argentino, rilasciate all’edizione odierna del Corriere dello Sport:
Perotti, che Roma sta nascendo con Gasperini?
«La vedo già. La mano dell’allenatore è evidente: si percepisce il cambiamento, si vede il lavoro che sta facendo con la squadra. Sono convinto che a fine stagione parleremo di una Roma che avrà fatto un grandissimo anno. Io spero nel quarto posto, ma credo possa arrivare anche più in alto. Fino a poche settimane era prima in classifica, nonostante qualche problema in fase offensiva. Questo è il merito di un allenatore capace di superare le difficoltà tecniche adattando la squadra alle sue idee. E il mercato, in questo senso, potrà dargli una grossa mano».
Zirkzee sarebbe il profilo giusto?
«Si, è l’uomo ideale per Gasperini. È un giocatore che si può adattare molto bene al
gioco del mister, perché può agire sia sulla trequarti sia come punta di movimento. Ha qualità e può davvero dare una sterzata ai problemi offensivi della Roma. Lui, insieme a quel ragazzo che ho sempre difeso l’anno scorso, anche quando non stava andando bene».
Parla di Soulé.
«Esattamente. L’ho sempre sostenuto perché è un giocatore fortissimo, il futuro
dell’Argentina. Aveva solo bisogno di adattarsi a un club importante come la Roma. Di certo l’esonero di De Rossi non lo ha aiutato».
E proprio De Rossi ora è ripartito dal Genoa.
«L’ho visto nelle due squadre a cui sono più legato: prima alla Roma da giocatore e da tecnico, ora al Genoa da allenatore. Farà benissimo, ne sono sicuro. Così come oggi si nota la mano di Gasp a Roma, allo stesso modo si intravede già quella di Daniele al Genoa. I risultati positivi sono arrivati, anche se ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare perché è lì da poco. Ma si capisce che la squadra tiene a lui, sa cosa può dare a livello umano. Sono convinto che tutti daranno il 100% per Daniele. E sono certo che riceverà dai tifosi quell’amore e quell’affetto che anche io ho sentito a Genova, in un momento particolare della mia carriera».
Roma-Genoa, incroci incredibili.
«Una partita da brividi per la presenze di Daniele. Nessuno potrà mai dimenticarlo, i romanisti lo accoglieranno come un re. Non si può dire Roma senza pensare a DDR».
Fonte: Corriere dello Sport
grande Diego,te saresti perfetto per gasp 💛♥️
Questo batteva i rigori come fosse un Tango.
e ne tirò uno che valeva più o meno 50 mln di euro… in una situazione/atmosfera al limite dell’assurdo in quel preciso momento.
Grande Diego.
❤️🧡💛
buon giocatore,su azione nn segnava neanche con le mani.
hai ragione tipo il gol che ci mando in champions fatto con il gomito 😉
avesse avuto senso del gol, sarebbe stato giocatore da primissima fascia. non sbagliava un dribbling nemmeno a morire. Grande giocatore, Diego.
La vedo come el Monito, Zirkzee rivoterebbe il nostro attacco.
Ieri mi sono riguardato alcune azioni dell’ultima contro la Rubentus e capisco l’insoddisfazione del mister per il lavoro di Ferguson, pur in una partita dove l’irlandese ha anche fatto cose buone come il tiro che ha portato al 2 a 1 di Baldanzi.
Ferguson ha gestito male diverse palle che gli sono arrivate in area spalle alla porta.
Un clamorosa su un bel filtrante di Bailey (una delle poche cose buone fatte dal giamaicano) che gli è rimbalzata sul parastinchi, quando avrebbe potuto girarsi e tirare, oppure fare da sponda per i compagni al limite dell’area.
Su questo tipo di azione il giovane olandese si è già dimostrato un top col Bologna 2 anni fa, perché abbina un fisico prestante e difficile da spostare (193 cm) ad una tecnica nel controllo di palla più da fantasista che da puntero.
Dovesse arrivare anche Raspadori, un attacco con Zirkzee punta e Raspadori e Soulè ad agire alle sue spalle sarebbe il reparto offensivo più tecnico della serie A, fatto di giocatori in grado di giocare in diverse posizioni senza dare punti di riferimento, tutti in grado di metterla in porta e fornire assist.
