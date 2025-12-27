Gasp chiama Zirkzee: sì alla Roma

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United continua a spingere l’attaccante olandese verso una nuova destinazione. Anche nell’ultima gara, vinta 1-0 contro il Newcastle, Zirkzee è partito dalla panchina, entrando soltanto al 15’ della ripresa. Un impiego limitato che non soddisfa il giocatore, desideroso di avere un ruolo centrale e continuo.
È proprio questo contesto che ha portato Zirkzee a dare il suo assenso al trasferimento alla Roma. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l’attaccante ha avuto contatti diretti sia con la dirigenza giallorossa, in particolare con il direttore sportivo Ricky Massara, sia con Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha illustrato al giocatore la sua idea di utilizzo all’interno del 3-4-2-1, spiegando come Zirkzee possa agire sia da riferimento offensivo sia come uno dei due trequartisti.
Dal punto di vista del progetto, Massara ha ribadito l’importanza che la Roma intende attribuire all’operazione, sottolineando l’ambizione del club di alzare ulteriormente il livello competitivo. Un messaggio che ha convinto definitivamente l’olandese.
Restano però da risolvere alcune questioni legate alle tempistiche. Il Manchester United non ha fretta di cedere il giocatore e potrebbe liberarlo solo a metà gennaio, quando rientreranno dalla Coppa d’Africa Amad Diallo e Bryan Mbeumo. È in quel momento che la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva.
Sul piano economico, in caso di fumata bianca, l’operazione dovrebbe chiudersi su una cifra compresa tra i 38 e i 40 milioni di euro, con un prestito iniziale e obbligo di riscatto. Un investimento destinato a entrare nella storia del club: Zirkzee supererebbe infatti i 36,5 milioni spesi per Batistuta nel 2000, diventando il giocatore più costoso mai acquistato dalla Roma.
Fonte: Gazzetta dello Sport
forza Roma 💛❤️
Sempre… sempre…. sempre… FORZA ROMA
Roma, se Zirkzee sarà flop direi incompetenti. Spero però che si riveli un top la speranza è quella ma i dubbi sono tanti. Altri flop non servono.
A.S.R., della serie io parto per Firenze ma con tutti gli incidenti che si possono verificare sull’autostrada chi lo sa se arrivo, spero di si.
io punterei tutto e fortemente su una vera forte e cazzuta prima punta ,uno che inquadri la porta e con un tiro spacchi la porta.
Per me l ideale sarebbe KEAN della fiorentina .
Sempre forza Roma!!
soprattutto a 40 milioni a botta
a 40 c’è de mejo e definitivo, sicuro.
Al sottoscritto risulta l’operazione Abraham quella più onerosa tra cartellino e ingaggio
tu pensa come stanno alla gazzetta …artisti veri della fregnaccia
fanno la conversione 70miliardi in Euro ed ecco fatta la comparazione
70 miliardi nel 2000 avevano un potere di acquisto enorme e per stimarlo non è neppure facile ..se ci limitassimo a guardare l’inflazione varrebbero circa 50/51 mln ma sarebbe un numero falso
dovremmo scegliere un riferimento certo per avvicinarci al reale potere di acquisto.. con l’immobiliare
Con 70mld spesi nel 2000 nell’immobiliare oggi servirebbero 173 milioni per fare gli stessi acquisti
Con 70mld spesi nel 2000 nell’oro oggi servirebbero 450 milioni per fare gli stessi acquisti
stiamo su ordini di grandezza imparagonabili
Ma anche solo di cartellino.
L’ultima telenovela del 2025.
….. o la prima del 2026…
L’obiettivo della Roma è il quarto posto. Possiamo tranquillamente aspettare metà gennaio, l’importante è prendere il giocatore che il tecnico vuole
🤔 Per quello che costa e in virtù del paragone con Batistuta, ma tralasciando le caratteristiche tecniche fra loro due. ll calcio odierno rasenta il ridicolo per le cifre di certi giocatori.
Trovo la cosa veramente squallida, dove a mangiare, sono sempre i soliti.
Spero che la Roma, qualora lo prenda lo riesca a sfruttare al meglio per scardinare le difese avversarie.
Con lui sicuramente si alza il bagaglio tecnico, ma la porta rimane il nodo fondamentale. Se Raspadori fosse l’elemento che colmerebbe il problema sarebbe finalmente per la Roma un bel andare. Rimane il fatto che abbiamo tanti giocatori in rosa che la porta non la vedono.
se Batistuta giocasse adesso penso varebbe 500 milioni.
Vado a memoria e potrei sbagliarmi ma mi pare che Schick sia costato 42 mln.
A certi livelli, oltre alle caratteristiche tecniche bisogna vedere bene anche quelle caratteriali. Zirkzee lo abbiamo già visto in Italia e al Bologna è andato benissimo. Mi preoccupa il flop in Inghilterra. Non vorrei fosse una mammoletta tipo Schick o Dovbik che altrove hanno fatto o fanno bene e a Roma si squagliano perché non hanno i c…il “carattere”
col bologna , che è la squadra che gioca da qualche anno il calcio migliore , non ha segnato questa valanga di gol , ha segnato 14 gol in 59 partite di campionato e coppe ; mi tengo dovbyk e gli pago lo psicanalista , non si sa mai ritorni a d essere quello della spagna
pensare che il turchia shomu ha 12 gol in 17 partite
lui è stato la chiave del Bologna che andó in Champions. Non è un giocatore che fa molti gol, ma è un centravanti di movimento dai piedi buoni che fa salire la squadra e premia gli inserimenti dei compagni. Se lo prendessimo, specialmente ora che Dybala sta stentando, sarebbe un bel colpo.
Zirkzee diventerebbe l’ acquisto più costoso della storia della Roma… fa venire il nervoso soltanto a leggerlo…
40 milioni per un panchinaro del MAnUtd, non gioca neanche con i due titolari in coppa d’Africa
X Apuo
Anche Salah, quando venne preso dalla Fiorentina, faceva più tribuna che panchina al Chelsea.
Ojlund, pagato quasi il doppio di Zirkzee, ha floppato come è più dell’olandese al Man Utd, mentre ora insieme a Neres sta tenendo il Napoli in vetta alla classifica.
Rimanendo all’esperienza giallorossa ti ricordo Smalling, ultima scelta tra i centrali del Man Utd e per anni, prima che gli acciacchi lo limitassero, tra i migliori centrali in assoluto della serie A.
Scusatemi se faccio un ragionamento forse troppo terra-terra, ma da tifoso mi auguro solo che, se arriverà, Zirkzee ci aiuti a ottenere buoni risultati, cominciando da un preziosissimo posto in Champions’ League. Tutto il resto mi interessa molto meno: con le sole chiacchiere non si va da nessuna parte.
oltre a zirzeke serve altro se si vuole andare in champions.
obbligo di riscatto è follia. ma sembra sia l unica cosa che il ds sa fare. così sono buoni tutti, anche il ds di una squadra di serie D .
e se zirkzee , toppa? non ci voglio nemmeno pensare , dopo gli scellerati acquisti dei precedenti ds
credo che sia un giocatore estremamente funzionale al gioco di Gasperini
Ne sono convinto anch’io (dinamico e bel giocatore di 1,93) ma non voglio illudermi prima di vederlo a Trigoria. Lo conosco bene e lui conosce il nostro campionato: ideale come acquisto di gennaio.
Zirkzee è un TOP a Bologna ha dimostrato di esserlo e credo che in una piazza come la nostra ritornerà sullo stesso livello.
Basta che se ne vanno dybala e pellegrini e ci guadagni e hai gran valore aggiunto. Paulo non si puo vedere Pellegrini vabbe… gioca pe loro
🤔 Nel calcio attuale, quanto costerebbe uno come Iaquinta ?
Sicuramente Zirkee può essere valido, ma serve un Salah. Ho letto del paragone con Dzeko a livello tecnico, potrebbe starci, ma questo punto mi serve un nuovo calciatore che vede la porta e ti mandi in porta.
Può essere che con gli arrivi di Zirkzee e Raspadori ne tragga vantaggi Dovbyk ?
zirkzee è forte, punto e basta!
È una scomessa e se la cifra per prenderlo è questa ,vuol dire che solo noi li svendiamo i giocatori noi li paghiamo per un panchinaro 40 milioni .Per carità lo ricordiamo al bologna ed è un nome altisonante rispetto a un pannichelli che nessuno sa chi è e fra poco sarà della nazionale argentina e io lo prenderei subito. Poi se ci vuole un nome altisonante prenderei icardi che a differenza dell olandese è più uomo d aria
Se l’ obiettivo è Champions a tutti i costi , servono giocatori pronti e , sia Zirkzee che Raspadori lo sono ma i costi sono alti e abbiamo il F.P.F. che ci tiene sotto smacco. Ripenso a Monchi , Petrachi , Pinto ,Ghisolfi e ora Massara e vi chiedo quanto hanno speso e quante plusvalenza hanno portato. Vero che Massara è arrivato da soli 6 mesi ma le operazioni estive lasciano perplessi.Serve un D.S. che va a scovare giocatori poco conosciuti che costano poco , solo per fare un esempio ma , ne possiamo fare tanti , Kvara pagato 15 milioni dal Napoli oppure Hojlund pagato 17
Ovvio che ciò che sto per scrivere è un mio normalissimo pensiero personale… ma da quanto io ricordi, Zirkzee più che finalizzatore, è un ottimo “trequartista”, l’uomo dell’assist, dell’ultimo passaggio. Ok Ferguson e Dovbyk hanno fatto fino ad ora molta fatica a segnare (e sono “buono” nell’esprimermi) perché, secondo me, in squadra manca proprio colui che dribbla e che offre l’ultimo passaggio al compagno in modo apprezzabile. Questo giocatore ADESSO non c’è nella Roma. Non ho fatto alcun cenno a Pellegrini e Dybala perché i motivi legati alla situazione attuale dicono che loro due oramai sono out, proprio calcisticamente parlando.
un romanzo a puntate .. vabbeh ..
A parte Zirkzee a ROMA e finita l’era quanto Sabatini scova i grandi talenti da Pjanic ad Alisson, gervinho Marquinhos, Salah e Tanti altre.
dajeeeeeeeeeee Zirkzee
Scusate, ma tutti questi ragionamenti tra le società, che poi si sarebbero premurati di comunicare il tutto al giornalista di turno, sarebbero avvenute tra Natale e santo stefano?
Sembra verosimile…
Dati di transfermark: Schick 42 ml, Abraham 41 ml, Batistuta 36,15 ml… poi la gazzetta ci spieghi come un investimento tra 38 e 40 sia destinato a diventare il giocatore più costoso mai acquistato dalla Roma!
Paragonare Schick e Abraham con Zirkzee è come mescolare la lana con la seta. Poi Batistuta all’ultima stagione seria una era geologica fa….
La butto lì. in un ipotesi di 4/4/2 con Zirkee e Dovbyk o Ferguson?
Raspadori, Soulé o Dybala, mentre uno tra Dovbyk e Ferguson sarebbe l’alternativa a Zirkzee.
Solo che è un esercizio sterile perché in tutta la sua carriera Gasperini non ha mai giocato con la difesa a 4 e mai ci giocherà.
zirkee ottimo bisogna investire su gente che sa giocare a pallone,anche se vai in perdita dopo ti rifai con i piazzamenti
Tanto domani esce un’altra notizia che c’è stato un intoppo e Zirkzee non viene.
Ma per fortuna dopodomani risarà sicuro al 100%.
con gasp diventa un MOSTRO!!!
Non vedo l’ora!!!! 💛❤️
Oltre a giocatori lì davanti che dovrebbero rendere il gioco offensivo meno asfittico, servirebbero anche centrocampisti con il gol nel curriculum, altrimenti sposteremmo poco o nulla a fronte di una bella spesa in termini economici.
Se Zikzee si rivelerà un flop, stavolta non saprei proprio a chi dare la colpa, la societa l’impegno lo ha messo poi la sfera di cristallo non ce l’ha nessuno Sono un po più dubbioso su Raspadori e li bisogna andarci un po’ più cauti, ma a certe cifre si può prendere,ma consideriamo che al pari di Zikzee non è certo neanche lui una macchina da gol.Alla Roma serve un’ariete da area di rigore, in giro c’è ne sono ma a Gennaio non te li da nessuno per non rinforzarti.Comunque a Giugno se Friedkin riuscirà a Portare a Roma Kean e Loockman, avremo mezzo scudetto in tasca senza se e senza ma….
42 milioni di euro,Patrik Schick, ecco chi e’ stato il giocatore piu’ pagato dalla Roma, non scrivete inesatezze, nemmeno le basi.
