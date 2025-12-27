Gasp chiama Zirkzee: sì alla Roma

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United continua a spingere l’attaccante olandese verso una nuova destinazione. Anche nell’ultima gara, vinta 1-0 contro il Newcastle, Zirkzee è partito dalla panchina, entrando soltanto al 15’ della ripresa. Un impiego limitato che non soddisfa il giocatore, desideroso di avere un ruolo centrale e continuo.

È proprio questo contesto che ha portato Zirkzee a dare il suo assenso al trasferimento alla Roma. Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l’attaccante ha avuto contatti diretti sia con la dirigenza giallorossa, in particolare con il direttore sportivo Ricky Massara, sia con Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha illustrato al giocatore la sua idea di utilizzo all’interno del 3-4-2-1, spiegando come Zirkzee possa agire sia da riferimento offensivo sia come uno dei due trequartisti.

Dal punto di vista del progetto, Massara ha ribadito l’importanza che la Roma intende attribuire all’operazione, sottolineando l’ambizione del club di alzare ulteriormente il livello competitivo. Un messaggio che ha convinto definitivamente l’olandese.

Restano però da risolvere alcune questioni legate alle tempistiche. Il Manchester United non ha fretta di cedere il giocatore e potrebbe liberarlo solo a metà gennaio, quando rientreranno dalla Coppa d’Africa Amad Diallo e Bryan Mbeumo. È in quel momento che la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva.

Sul piano economico, in caso di fumata bianca, l’operazione dovrebbe chiudersi su una cifra compresa tra i 38 e i 40 milioni di euro, con un prestito iniziale e obbligo di riscatto. Un investimento destinato a entrare nella storia del club: Zirkzee supererebbe infatti i 36,5 milioni spesi per Batistuta nel 2000, diventando il giocatore più costoso mai acquistato dalla Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport