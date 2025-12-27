Mangiante (Sky Sport): “La Roma sta spingendo forte per Zirkzee e Raspadori”

La Roma accelera sul mercato in vista della sessione invernale e punta a completare quanto prima il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, i giallorossi hanno già ottenuto il via libera da Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, due dei principali obiettivi individuati da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco.

Entrambi i giocatori si sono detti disponibili a trasferirsi nella Capitale e questo ha dato alla società la possibilità di spingere con maggiore determinazione sulle trattative con Manchester United e Atletico Madrid. L’obiettivo della Roma è chiudere le operazioni nei tempi più rapidi possibili, così da garantire al tecnico piemontese un reparto offensivo più competitivo già nelle prossime settimane.

Se per Zirkzee l’accordo dovrà fare i conti con le esigenze dello United legate alla Coppa d’Africa, per Raspadori si lavora sul prestito con diritto di riscatto, con condizioni da definire in base al minutaggio e alla qualificazione alla Champions League. La trattativa resta in evoluzione, ma l’assenso dei giocatori rappresenta un passo importante verso la definitiva chiusura delle operazioni.

