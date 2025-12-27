Mangiante (Sky Sport): “La Roma sta spingendo forte per Zirkzee e Raspadori”

La Roma accelera sul mercato in vista della sessione invernale e punta a completare quanto prima il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, i giallorossi hanno già ottenuto il via libera da Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, due dei principali obiettivi individuati da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco.
Entrambi i giocatori si sono detti disponibili a trasferirsi nella Capitale e questo ha dato alla società la possibilità di spingere con maggiore determinazione sulle trattative con Manchester United e Atletico Madrid. L’obiettivo della Roma è chiudere le operazioni nei tempi più rapidi possibili, così da garantire al tecnico piemontese un reparto offensivo più competitivo già nelle prossime settimane.
Se per Zirkzee l’accordo dovrà fare i conti con le esigenze dello United legate alla Coppa d’Africa, per Raspadori si lavora sul prestito con diritto di riscatto, con condizioni da definire in base al minutaggio e alla qualificazione alla Champions League. La trattativa resta in evoluzione, ma l’assenso dei giocatori rappresenta un passo importante verso la definitiva chiusura delle operazioni.
LEGGI ANCHE – De Laurentiis: “Dazn ha commentatori filo romanisti”
La #Roma spinge forte su tutti e due. Ha l’ok dei due giocatori, tratta con i due club per averli il prima possibile. Formule e tempistiche con una sintesi finale ancora da trovare, ma rimangono le due grandi priorità per il nuovo attacco di Gasperini . @SkySport #MUFC #Atleti pic.twitter.com/QdlG20AeZL
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 27, 2025
io sono fiducioso. in genere i calciatori vanno dove decidono loro
Speriamo che i termini dell’affare Zirkee non siano quelli del prestito con obbligo di riscatto a 40mln.
Vorrebbe dire pagarlo a prescindere dal sui rendimento comprendono con la cessione di Ndicka o di Kone. Tradotto sistemiamo un reparto e nw sfasciamo due .. gli affari de sora calzetta .. così non andiamo mai in Champions..
Per questo serve un DS serio altrimenti ti prendono per il collo.
La voglia viene per la sicurezza della società proiettata nel futuro…
Spero bene in ogni caso …..ieri sera in 20 minuti non ha toccato palla. Raspadori parte da una panchina all’altra, sia in Italia che all’estero…. Se fosse vero speriamo al ricondizionamento di Gasperini….il fatto che chiedono soldi come se fossero prima scelta
Mi piace che c’è uno a dare la notizia all’inizio. Poi gli altri la ripetono a pappagallo. Finché non si propone una nuova pista, tutti dicono la stessa cosa.
asterix mamma mia sempre a vedere il nero ma pensa a vedere la roma con questi due e poi a giugno vedremo
Raspador fallirà come Baldanzi e come tanti altri fallimenti che si ripetono ogni anno a Roma.
È un giocatore che non serve a nulla.
non sono due fenomeni,ma potrebbero essere utili alla causa se si inseriscono bene nel contesto gasp
Di easpadori non ne abbiamo bisogno, Basta puntare/scommettere su giocatori che non rendono in altre squadre. Mica gasperini è’ gesu cristo. Poi il Metodo damico all’atalanta o il Metodo sartori al bologna non piace? Bayley, Ferguson, il Greco non insegnano nulla? La Roma aveva Abraham e shomorodow Ed è’ andata a prendere Ferguson.
Speriamo bene e che tutto sia vero. Questi due obbiettivi ormai conclamati Speriamo vadano in porto altrimenti se magnamo le mani. Ma chi vie’ se no bo!!
se arrivano facciamo un bel salto di qualità
Questo giocatore è’ peggio di frattesi, lasciamolo dove è’.Di easpadori non ne abbiamo bisogno, Basta puntare/scommettere su giocatori che non rendono in altre squadre. Mica gasperini è’ gesu cristo. Poi il Metodo damico all’atalanta o il Metodo sartori al bologna non piace? Bayley, Ferguson, il Greco non insegnano nulla? La Roma aveva Abraham e shomorodow Ed è’ andata a prendere Ferguson.
Fabrizio Moretto dice tutt’altro,
ma proprio tutt’altro.
Ma in generale in 3 giorni hanno scritto tutto e il contrario di tutto su entrambi.
Fabrizio Moretti sarebbe la crasi umana di Fabrizio Romano e Matteo Moretto?
lancio una provocazione: se si vogliono avere i soldi quantomeno per un raspadori di turno va fatta una cessione.
e io cederei Angelino.
non mi sembra che si sia adattato al gioco di Gasperini e Wesley a sinistra sta facendo benissimo.
a gennaio avrà 29 anni quindi o lo vendi adesso o mai più.
e se non dovesse riprendersi c’è il rischio che ti resti sul groppone.
in Arabia sicuramente trovi qualcuno disposto a dargli un bel ingaggio e a darti tra i 15 e i 20 milioni, soldi che possono essere usati per rinforzare l’attacco
Bisogno sbrigarsi per evitare l’intrusione di società vedi Napoli che fa la Champions (ancora per poco)
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.