Zirkzee-Roma, Amorim fissa le condizioni: “Non andrà via finché non arriverà un sostituto”

35
271

I primi mesi di stagione hanno restituito un’immagine piuttosto chiara della Roma: una squadra riconoscibile per gioco e atteggiamento, ma con un limite evidente nella produzione offensiva. Un problema emerso con continuità e che ha inciso sul rendimento complessivo, rendendo necessario un intervento sul mercato.

In questo quadro si inserisce il lavoro di Massara, chiamato a individuare rinforzi funzionali per alzare il livello del reparto avanzato. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, profilo ritenuto ideale per caratteristiche e prospettiva. I contatti sono avviati e la trattativa viene seguita con attenzione, ma il percorso resta tutt’altro che lineare.

A complicare la situazione, nelle ultime ore, sono arrivate le parole di Rúben Amorim, intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester United è stato netto: Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima il sostituto. La squadra è già a corto di giocatori”. Un messaggio diretto che chiarisce la posizione del club inglese e che rappresenta un ostacolo concreto alla possibile uscita dell’attaccante.

Il punto, dunque, non riguarda soltanto la formula o le cifre dell’operazione, ma anche le tempistiche e le esigenze dello United, che non intende privarsi di Zirkzee senza prima aver individuato un’alternativa adeguata. Una condizione che la Roma dovrà tenere in considerazione se vorrà portare avanti l’affare. E che rischia di allungare i tempi dell’affare.

LEGGI ANCHE – Roma, non solo Zirkzee: occhi su Ilenikhena. Il Monaco apre alla cessione

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDe Rossi racconta: “Non meritavo quell’esonero, ho avuto problemi con l’ad. L’exploit della Roma? Lo avevo predetto…”
Articolo successivoULTIMA ORA – Pellegrini, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di 3-4 settimane

35 Commenti

  1. spero che massara abbia già deciso di prendere giocatori forti e subito, Gasperini lo sta facendo apposta a perdere punti nn li vuole quei due davanti

    • Non credo che gasp. lo faccia a posta, penso pero’ che l’affare di zirkzee alla fine non si chiudera’ troppi forse e troppi ma!

  5. questo allenatore è un peracottaro, meno di un mese fa diceva che Z si doveva trovare un’altra quadra che non c’erano spazi per lui…ora deve prima arrivare un sostituto

    fa’na cosa chiama er papa chiacchierone di bailey quello che dice “Presto tornerà l’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e farla tornare a livelli che nessuno avrebbe mai sognato” hai trovato il sostituto e ci togli un peso morto

    • vojo di: Gasperino se ne deve anna’. lo stagista a da torna ‘.Amerika’ caccia li sordi se te voi diverti?

  7. Ovvio.
    Nessuna aspirazione si avvera per il solo fatto di essere alimentata da una valanga di notizie non verificate: le trattative di gennaio, specialmente con le squadre di Premier, si svolgono più o meno tutte, ogni anno, allo stesso modo. L’intensità dell’esigenza/desiderio di una parte di acquistare rendono anzi più forte la posizione di chi deve cedere.
    Tutto qui…

  8. veramente è quello che dice Amorim DA UN MESE, non da ieri.
    E dice anche che fino alla fine della Coppa sono comunque corti.

    ma fino a ieri nessuno traduceva forse…

  14. Lo sapevamo già, nel frattempo Dovbyk infortunato cronico, in attesa di un benefattore dalla PL, Ferguson bullizzato da allenatore senza un vero motivo, Raspadori vogliono obbligo di riscatto, ci ritroviamo con Pellegrini infortunato (ma potrebbe essere un bene, vuoi vedere che Pisilli il tecnico si degnerà di schierarlo), Dybala e Baldanzi falsi (ma proprio nel senso che come se non ci fossero) nove, Elsharawy riserva di Bailey, Bailey nel podio delle tre più grandi sole del mercato romanista, unico buono Soule’ ma secondo tanti presunti intenditori romanisti non va bene neanche lui, chi gioca in attacco?

  24. Scambio alla pari con Dovbyk, così recuperiamo i circa 35 ml e li investiamo in un giocatore più giovane e più funzionale per l’allenatore

  30. Chiedo: Eventualmente, esisterebbe in tutto il Globo Terracqueo un’ alternativa a questo giocatore? Non sarebbe il caso , sempre eventualmente,di cominciare a studiare qualche alternativa per non rimanere col cerino in mano,tanto per cambiare?

  31. Siamo alle solite, ci si impantana in trattative difficili, costose, lunghissime, con giocatori costosi e con ingaggi altissimi, appartenenti a squadre che non ti regalano niente perché sono ricchissime e quindi o ti adegui alle loro condizioni o non se ne fa niente. Secondo me lo fanno apposta per giustificare poi il fatto che alla fine non arriva nessuno. Oppure perché bisogna lavorare sempre e solo con certi procuratori.

  33. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome