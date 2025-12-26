Zirkzee-Roma, Amorim fissa le condizioni: “Non andrà via finché non arriverà un sostituto”

I primi mesi di stagione hanno restituito un’immagine piuttosto chiara della Roma: una squadra riconoscibile per gioco e atteggiamento, ma con un limite evidente nella produzione offensiva. Un problema emerso con continuità e che ha inciso sul rendimento complessivo, rendendo necessario un intervento sul mercato.
In questo quadro si inserisce il lavoro di Massara, chiamato a individuare rinforzi funzionali per alzare il livello del reparto avanzato. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, profilo ritenuto ideale per caratteristiche e prospettiva. I contatti sono avviati e la trattativa viene seguita con attenzione, ma il percorso resta tutt’altro che lineare.
A complicare la situazione, nelle ultime ore, sono arrivate le parole di Rúben Amorim, intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester United è stato netto: “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima il sostituto. La squadra è già a corto di giocatori”. Un messaggio diretto che chiarisce la posizione del club inglese e che rappresenta un ostacolo concreto alla possibile uscita dell’attaccante.
Il punto, dunque, non riguarda soltanto la formula o le cifre dell’operazione, ma anche le tempistiche e le esigenze dello United, che non intende privarsi di Zirkzee senza prima aver individuato un’alternativa adeguata. Una condizione che la Roma dovrà tenere in considerazione se vorrà portare avanti l’affare. E che rischia di allungare i tempi dell’affare.
Redazione GR.net
spero che massara abbia già deciso di prendere giocatori forti e subito, Gasperini lo sta facendo apposta a perdere punti nn li vuole quei due davanti
Verga, ma seriamente pensi una cosa del genere? Il veramente non ho parole
Non credo che gasp. lo faccia a posta, penso pero’ che l’affare di zirkzee alla fine non si chiudera’ troppi forse e troppi ma!
è stato un piacere zirkzee
poi succede spesso che i DS o la dirigenza se ne fregano di quel che dice l’allenatore…
inizia la telenovela…….i fatti saranno notiil 1 febbraio…..❤️🧡
questo allenatore è un peracottaro, meno di un mese fa diceva che Z si doveva trovare un’altra quadra che non c’erano spazi per lui…ora deve prima arrivare un sostituto
fa’na cosa chiama er papa chiacchierone di bailey quello che dice “Presto tornerà l’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e farla tornare a livelli che nessuno avrebbe mai sognato” hai trovato il sostituto e ci togli un peso morto
vojo di: Gasperino se ne deve anna’. lo stagista a da torna ‘.Amerika’ caccia li sordi se te voi diverti?
Regaliamoli Dovbyk ahahaha
Ovvio.
Nessuna aspirazione si avvera per il solo fatto di essere alimentata da una valanga di notizie non verificate: le trattative di gennaio, specialmente con le squadre di Premier, si svolgono più o meno tutte, ogni anno, allo stesso modo. L’intensità dell’esigenza/desiderio di una parte di acquistare rendono anzi più forte la posizione di chi deve cedere.
Tutto qui…
veramente è quello che dice Amorim DA UN MESE, non da ieri.
E dice anche che fino alla fine della Coppa sono comunque corti.
ma fino a ieri nessuno traduceva forse…
Ciao Core te saluto nartro tormentone e servito
Ma diamogli Dovbyk magari lì si sveglia
Che vogliono Dovbyk?
Questo giocatore non arriva.
Non mi illudo.
Mai una gioia
Lo sapevamo già, nel frattempo Dovbyk infortunato cronico, in attesa di un benefattore dalla PL, Ferguson bullizzato da allenatore senza un vero motivo, Raspadori vogliono obbligo di riscatto, ci ritroviamo con Pellegrini infortunato (ma potrebbe essere un bene, vuoi vedere che Pisilli il tecnico si degnerà di schierarlo), Dybala e Baldanzi falsi (ma proprio nel senso che come se non ci fossero) nove, Elsharawy riserva di Bailey, Bailey nel podio delle tre più grandi sole del mercato romanista, unico buono Soule’ ma secondo tanti presunti intenditori romanisti non va bene neanche lui, chi gioca in attacco?
Tradotto significa “attaccatevi al tram”!.
Perfetto. Diamo al MU Ferguson o Dovbyk!
te lo diamo noi…..ti diamo Dovbyk
Andrà via solo dopo la firma della giustificazione dei genitori e se ha finito tutti i compiti a casa.
i grandi esperti di mercato delle radio dicevano che era tutto fatto, il problema è che poi si presenta la realtà
Buonanotte
L’ho detto, quando corre a Trigoria ci credo.
E quanti ca…zi!
mi sembra di averla già sentita questa storia!
Scambio alla pari con Dovbyk, così recuperiamo i circa 35 ml e li investiamo in un giocatore più giovane e più funzionale per l’allenatore
Era fatto ?.Niente Raspadori Niente Zirzee , rimaniamo con Baldanzi e.compagnia. Non lo.sanno neanche loro
che du palle….
se è così cambiare subito obbiettivo.prima di perdere soltanto tempo
vi diamo il nanetto di Poggibonsi (Baldanzi), per sostituire Zirkzee
In pratica ha detto dare moneta vedere cammello, con queste dichiarazioni ha alzato di 10 milioni il prezzo.
Chiedo: Eventualmente, esisterebbe in tutto il Globo Terracqueo un’ alternativa a questo giocatore? Non sarebbe il caso , sempre eventualmente,di cominciare a studiare qualche alternativa per non rimanere col cerino in mano,tanto per cambiare?
Siamo alle solite, ci si impantana in trattative difficili, costose, lunghissime, con giocatori costosi e con ingaggi altissimi, appartenenti a squadre che non ti regalano niente perché sono ricchissime e quindi o ti adegui alle loro condizioni o non se ne fa niente. Secondo me lo fanno apposta per giustificare poi il fatto che alla fine non arriva nessuno. Oppure perché bisogna lavorare sempre e solo con certi procuratori.
l’ha fatto gioca’ una manciata di minuti…. magari intende un sostituto in panchina per faje compagnia!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.