Zirkzee-Roma, Amorim fissa le condizioni: “Non andrà via finché non arriverà un sostituto”

I primi mesi di stagione hanno restituito un’immagine piuttosto chiara della Roma: una squadra riconoscibile per gioco e atteggiamento, ma con un limite evidente nella produzione offensiva. Un problema emerso con continuità e che ha inciso sul rendimento complessivo, rendendo necessario un intervento sul mercato.

In questo quadro si inserisce il lavoro di Massara, chiamato a individuare rinforzi funzionali per alzare il livello del reparto avanzato. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, profilo ritenuto ideale per caratteristiche e prospettiva. I contatti sono avviati e la trattativa viene seguita con attenzione, ma il percorso resta tutt’altro che lineare.

A complicare la situazione, nelle ultime ore, sono arrivate le parole di Rúben Amorim, intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester United è stato netto: “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima il sostituto. La squadra è già a corto di giocatori”. Un messaggio diretto che chiarisce la posizione del club inglese e che rappresenta un ostacolo concreto alla possibile uscita dell’attaccante.

Il punto, dunque, non riguarda soltanto la formula o le cifre dell’operazione, ma anche le tempistiche e le esigenze dello United, che non intende privarsi di Zirkzee senza prima aver individuato un’alternativa adeguata. Una condizione che la Roma dovrà tenere in considerazione se vorrà portare avanti l’affare. E che rischia di allungare i tempi dell’affare.

Redazione GR.net