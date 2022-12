A Bola: “Da Mou nessun no al Portogallo. La Roma nasconde il tecnico, momento delicato”

AS ROMA NEWS – Jose Mourinho non ha ancora deciso se accettare o meno le avances del Portogallo. E non ha dato nessuna risposta alla federazione portoghese dopo la proposta avanzata i giorni scorsi.

Ne è certo il quotidiano sportivo A Bola, che in un articolo di oggi smentisce seccamente la versione data dalla Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa secondo la quale il tecnico avrebbe declinato la proposta del Portogallo perchè preferirebbe pensare solo alla Roma.

“Mourinho ci sta ancora pensando”, scrive il giornale sportivo portoghese. Che prosegue, parlando dei media italiani al seguito della squadra in Algarve definendoli “scontenti” del fatto che l’allenatore non abbia ancora fatto chiarezza su questa voce.

Il club infatti ha letteralmente “nascosto” Mourinho dal contatto con giornalisti e tifosi. La Roma è consapevole dell’interesse del Portogallo, ma non vuole rinunciare all’allenatore e cerca di gestire questo momento delicato.

Fonte: abola.pt