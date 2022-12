“ON AIR!” – PIACENTINI: “Mondiale perfetto di Dybala per noi romanisti”, MAGNI: “Il 4 gennaio me lo aspetto in campo”, FERRETTI: “Svilar un citofono, imbarazzante il peso che ha messo su”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho da allenatore non è mai stato per più di tre anni consecutivi in un club. Se restasse nella Roma anche l’anno prossimo, avrebbe raggiunto il massimo dei suoi anni consecutivi su una panchina, cosa che gli era successo in 20 anni di carriera ad altissimi livelli solo due volte: con Chelsea e Real Madrid…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala? Quando è entrato in campo mi sono immaginato subito lo scenario peggiore: che entrava per tirare il rigore e lo sbagliava, l’Argentina perdeva il Mondiale e lui era costretto ad andare dallo psicologo per dimenticare il trauma… Fortunatamente lo ha segnato, anche se non ha tirato un gran rigore. Per noi romanisti quello di Dybala è stato il mondiale perfetto. Teniamocelo stretto. Diciamo che per il 27 ce lo aspettiamo a Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma? Secondo me meno diciamo e meglio è. Su Zaniolo c’è l’intenzione di temporeggiare. Vedremo. Di pensieri ne abbiamo parecchi: Mourinho, Smalling, Wijnaldum, Zaniolo… Karsdorp? No, lui sinceramente non rientra tra i miei pensieri. Per come la vedo io, se va via lui non c’è bisogno di comprare un altro esterno. Il fatto che il destino di Karsdorp tenga banco da un mese a questa parte mi sembra esagerato… Ieri l’Argentina meritava di vincere, ma i rigori di Dybala e Messi e sono quasi rigori sbagliati. Ho provato un po’ di amarezza per Dybala, per me è un giocatore fantastico, e anche ieri in quei 20 secondi ha toccato due palloni facendo vedere di essere un giocatore straordinario. Io Dybala il 4 gennaio me lo aspetto in campo. La Roma? Il Cadice aveva più minuti nelle gambe, ma da una squadra allenata da Mourinho mi aspetto un minimo di dignità. Io 3 a 0 dal Cadice non me lo faccio dare…Svilar? Andrei a prendere un portiere esperto, perchè se Rui Patricio si fa male…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Contento che abbia vinto l’Argentina. La parata di Martinez al 119esimo è stata decisiva, regala il titolo quanto i due gol di Messi. E poi c’è Mbappè, che è stato strepitoso. Scaloni è bravo, c’è poco da dire. Presi singolarmente, i giocatori della Francia sono più forti, ma l’Argentina alla fine si è meritata questo mondiale e la vittoria di Messi ha chiuso un cerchio. Leo è uno dei tre giocatori più forti della storia del calcio insieme a Maradona e Pelè. Dybala avrebbe meritato maggior spazio. La Roma? Tra Giappone e Portogallo i segnali sono negativi. Col Cadice è stata una tragedia, una squadra sconclusionata, è come se avessi preso 3 a 0 dalla Cremonese. E’ normale che ci sia preoccupazione, anche della proprietà… C’è un clima un po’ teso, e questo lo si è percepito in campo, il termometro lo vedo al ribasso. Di solito quando c’è questo nervosismo è frutto della frustrazione di sapere di poter dare qualcosa e non ci si riesce…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma deve comprare un centrale di difesa alla Smalling, un centrocampista alla Frattesi e un portiere che faccia diventare Rui Patricio il secondo…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Totti ha l’età di Zaniolo ha vinto uno scudetto. Qua non si parla di errori di gioventù, ma di testa per fare il salto di qualità. Totti ha parlato di categorie di calciatori, e che per fare il salto di qualità serve la testa. Che non vuol dire fare una sera le tre di notte, non è quello il punto. Significa mettersi in discussione, fare dei sacrifici in campo, avere un ruolo definito…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La vestizione di Messi prima di alzare la coppa non mi è piaciuta per niente, l’ho trovata raccapricciante. Stanno preparando dei festeggiamenti importanti in Argentina, e io spero che Dybala ce la faccia a rientrare prima della fine dell’anno. Io non ho questa certezza, e facciamo affidamento alla voglia di Paulo che ieri ha ringraziato lo staff medico della Roma… Il Casa Pia? Sembra il nome di una squadra dell’RSA, ma è una squadra forte, è al quinto posto del campionato portoghese. Il 3 a 0 col Cadice è stata una vergognosa esibizione, una roba pessima. E’ solo un’amichevole? Ok non conta nulla, ma ci siamo rotti le scatole di prendere imbarcate…ma la Roma c’ha un citofono in porta! C’ha due lombi che non so quanti chili ha preso durante le vacanze, una roba imbarazzante…”

