Calciomercato Roma, sprint Sassuolo su Bove. E Frattesi si riavvicina…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Sassuolo mette la freccia per Edoardo Bove. E ora il Lecce non è più così sicuro di arrivare a dama con il giovane centrocampista giallorosso.

Stando a quanto rivela Sportitalia in un’esclusiva di pochi minuti fa, il club emiliano sta facendo sul serio per Bove, e nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con la Roma per mettere sul tavolo una nuova operazione di mercato.

Non è la prima volta che il Sassuolo pesca dal vivaio giallorosso, e spesso con successo. Nelle intenzioni di Carnevali c’è la possibilità di ripetere un altro affare Frattesi. Ed è proprio il centrocampista neroverde a essere coinvolto in questa operazione.

Non è una novità che la Roma lo voglia riportare a Trigoria, e l’affare Bove potrebbe accelerare le cose. Se adesso o a giugno è ancora da capire. Ma il Sassuolo ora spinge forte per avere con sé il 20enne, in uscita dai capitolini. Con Frattesi in direzione Roma.

Fonte: Sportitalia