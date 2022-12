Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi di uno scambio De Sciglio-Karsdorp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Possibile intreccio di mercato tra Roma e Juventus per l’imminente mercato di gennaio, almeno stando a quanto scrive Gazzetta.it in questi minuti.

Le due società potrebbero imbastire uno scambio tra terzini, con Karsdorp in direzione Torino e De Sciglio verso la Capitale. L’affare sarebbe un’ipotesi concreta perché i due hanno ingaggi simili (intorno ai 2 milioni di euro) e la stessa data di scadenza del contratto nel 2025.

L’olandese è in rotta con Mourinho che vorrebbe cambiare aria, mentre De Sciglio non è considerato un intoccabile da Allegri.

Fonte: Gazzetta.it