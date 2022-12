Pellegrini, nuovo infortunio: contusione alla tibia, esce dal campo durante Roma-Casa Pia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra brutta notizia per Lorenzo Pellegrini, che si deve rifermare appena rientrato in campo per un nuovo infortunio.

Il capitano giallorosso si è fatto male nel corso del primo tempo del match amichevole tra la Roma e i portoghesi del Casa Pia.

Dapprima DAZN aveva parlato di problema muscolare al polpaccio, ma poi gli aggiornamenti hanno specificato che si tratterebbe solo di una forte contusione alla tibia.

Fonte: DAZN