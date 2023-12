A gennaio i primi tagli: Smalling e Spinazzola verso l’Arabia, Sanches può tornare al PSG

ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Mourinho è pronto alla rivoluzione. E non bisognerà aspettare fino a giugno per vedere i primi, importanti tagli in rosa che daranno il via al cambio di rotta del club, racconta l’edizione odierna di Leggo.

A salutare potrebbero essere addirittura in tre. Tre calciatori che, a inizio stagione, rappresentavano pilastri su cui costruire le fortune di questa stagione giallorossa. Il primo è Chris Smalling, perno della difesa romanista il cui problema tendineo al ginocchio lo ha di fatto tolto dalla disponibilità di Mourinho.

Per il centrale inglese non si vede luce in fondo al tunnel. Sia la Roma che Mourinho non sono troppo soddisfatti di come il calciatore stia gestendo il proprio fastidio, e ora il centrale potrebbe salutare già da gennaio, con l’Arabia Saudita come (unica) destinazione possibile per lui.

L’altro calciatore che potrebbe salutare il prossimo mese è Leonardo Spinazzola. Il terzino è in scadenza di contratto, e le sue prestazioni stagionali sono state piuttosto deludenti. La Roma è ben disposta ad ascoltare offerte per la sua cessione, ma chiede una buonuscita per lasciar partire il calciatore. Anche in questo caso è la pista saudita quella più battibile.

Diversa la situazione legata al futuro di Renato Sanches: la sostituzione di domenica al Dall’Ara dopo appena 18 minuti dal suo ingresso in campo ha segnato molto probabilmente la fine del rapporto con la Roma e con Mourinho. Il centrocampista portoghese potrebbe tornare immediatamente al PSG, a patto che si trovi un accordo tra i due club e con il calciatore per l’interruzione prematura del prestito.

Fonte: Leggo