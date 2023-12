Calciomercato Roma, contatti per Gudmundsson in vista di giugno: Pinto prova ad anticipare la concorrenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto fa sul serio per Albert Gudmundsson, attaccante islandese che sta facendo ottime cose nel Genoa.

Il 26enne è senza dubbio uno dei calciatori rivelazione di questa stagione tanto da attirare su di sé le attenzioni di diversi top club italiani, tra cui Napoli e Juventus, oltre a qualche club della Premier League.

La Roma però si sta muovendo in anticipo. Il general manager giallorosso, rivela Calciomercato.com, ha avuto dei contatti diretti per l’ingaggio dell’attaccante in vista del prossimo giugno.

L’arrivo di Gudmundsson però sarebbe possibile solo con la qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi, che permetterebbe al club un maggior spazio di manovra per investire sul mercato.

Fonte: Calciomercato.com