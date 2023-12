Il Feyenoord di Slot di nuovo sulla strada della Roma: Gimenez la stella, ma ha perso Kökçü

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Di nuovo il Feyenoord sulla strada della Roma. Saranno gli olandesi a sfidare i giallorossi nel playoff di Europa League che si giocherà nella settimana centrale di febbraio.

Alla guida della squadra c’è ancora Arne Slot, l’allenatore che ha affrontato i giallorossi anche nella finalissima di Conference League, vinta dalla Roma grazie a un gol di Nicolò Zaniolo, calciatore che ha poi lasciato i capitolini per trasferirsi al Galatasaray e ora all’Aston Villa.

Le due squadre si sono poi riaffrontate l’anno scorso, nei quarti di finale dell’Europa League, con i giallorossi che la spuntarono nuovamente: 1 a 0 al De Kuip per il Feyenoord, 4 a 1 ai supplementari per la Roma all’Olimpico, con i gol di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini tra tempi regolamentari ed extra time.

Di quella squadra sono cambiati pochi calciatori: è partita la stellina turca Kökçü, passata al Benfica, ma è arrivato l’esterno d’attacco Stengs, tra i migliori in stagione. In attacco l’altra novità è il brasiliano Igor Paixao, arrivato in estate dal Crotiba. La punta di diamante della squadra resta però l’attaccante messicano Santiago Gimenez, che in Eredivisie ha già realizzato ben 18 gol e 4 assist in 16 partite giocate: una media importantissima.

Nel campionato olandese il Feyenoord si trova attualmente al secondo posto, alle spalle del PSV Eindhoven, distante però 10 punti. Per la Roma un cliente scomodo, ma i giallorossi rappresentano la bestia nera degli olandesi, e sulla carta partono al momento leggermente favoriti. Ma molto dipenderà dallo stato di forma e dalla situazione infortunati delle due squadre a metà febbraio.

Giallorossi.net – T. De Cortis