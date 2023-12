In estate la rivoluzione: in entrata giocatori meno famosi ma più integri. Rischia Pellegrini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se a gennaio sono probabili i primi tagli, in estate è attesa una vera e propria rivoluzione dentro la Roma. Le idee sembrano essere chiare, così come la direzione da prendere, rivela l’edizione odierna di Leggo.

Il cambio di rotta sarà rappresentato dall’addio a profili di calciatori più blasonati ma su cui ci sono dubbi sulle condizioni fisiche per puntare su giocatore meno noti ma più giovani e soprattutto integri. Se questa rivoluzione sarà affidata a Tiago Pinto o a un altro ds ancora non è dato saperlo.

D sicuro un ruolo importante lo avrà il settore giovanile, con Mourinho (o chi per lui) che andrà ad attingere ancora più a piene mani dalla Primavera: i vari Pisilli, Cherubini, Joao Costa e Pagano avranno più spazio. A gennaio rischiano Smalling, Spinazzola e Renato Sanches, ma a fine stagione a rischiare il posto saranno anche Belotti, Celik e Aouar. Ma anche capitan Pellegrini non è più sicuro di restare.

L’altro aspetto da capire, aggiunge il Corriere dello Sport, è se sarà poi possibile ridiscutere con la Uefa un nuovo settlement agreement che non limiti in maniera drastica l’intenzione del club di crescere. L’aumento dei ricavi del club nell’ultimo bilancio è un segnale importante dalla volontà della proprietà di essere sempre più sostenibile. Tuttavia per fare uno step in più, quindi crescere anche economicamente, servirà aumentare i fondi a disposizione per il mercato.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport