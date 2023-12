La Roma spiazza Mou. Gelo Friedkin: prima i risultati

AS ROMA NEWS – Un senso di gelo. E’ quello che Dan Friedkin, proprietario del club capitolino, avrebbe trasmesso in direzione di Josè Mourinho dopo le parole che l’allenatore ha pubblicamente dichiarato al termine della partita persa malamente sul campo del Bologna, professandosi pronto a rinnovare a prescindere dal progetto che i texani avranno per la squadra.

Lo scrive sia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che La Repubblica. Che rivelano come da parte della proprietà le idee non siano cambiate: i rinnovi in casa Roma non sono una priorità. Né quello di Josè Mourinho, né quello di Tiago Pinto. Prima bisogna pensare al campo, e a ottenere i risultati.

Che al momento sono ondivaghi, e dal finale incerto: a febbraio, deadline posta dal tecnico per firmare un eventuale rinnovo, la Roma potrebbe essere ancora in corso per il quarto (ma potrebbe bastare il quinto) posto, aver superato il playoff contro il Feyenoord ed essere in lotta per vincere la Coppa Italia, ma anche stare già fuori da tutto.

E se fino a una settimana fa la classifica era dalla parte del mister, lo scivolone di Bologna porta la Roma all’ottavo posto (ieri sera l’Atalanta ha travolto la Salernitana 4 a 1) con tutti i malumori del caso di una piazza sempre più divisa sulla permanenza del tecnico. Da qui la scelta di Friedkin di prendere tempo.

I risultati, alla fine, faranno tutta la differenza del mondo, perché i Friedkin, alla luce dell’ultimo bilancio, ricordano anche di avere investito ben 232,5 milioni fra riscatto dei bond e “working capital”. Come dire: ora vogliamo fatti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica