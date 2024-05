A Ghisolfi il compito di ricostruire la Roma: mezza squadra ai saluti, si punterà sui giovani

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Manca poco all’annuncio dell’arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo della Roma. Al giovane dirigente francese, che il Nizza ha scelto di liberare dietro espressa richiesta del diretto interessato, il compito di ricostruire la rosa giallorossa.

Saranno in tanti a lasciare Trigoria la prossima estate, in ogni settore del campo. Rui Patricio è in scadenza di contratto, così come Leonardo Spinazzola: con loro non si è parlato di rinnovo. Smalling finirà sul mercato nonostante abbia un anno di contratto, Huijsen farà ritorno alla Juventus, Kristensen al Leeds, Sanches al PSG, Lukaku al Chelsea e Azmoun al Bayer.

Non ha convinto nemmeno Houssem Aouar, per il quale si cercheranno estimatori, così come Rick Karsdorp: il terzino olandese dovrà trovare una nuova sistemazione. La ristrutturazione della fascia destra potrebbe essere totale: nemmeno Celik ha convinto De Rossi, e in caso di offerte sarà lasciato andare.

In entrata Ghisolfi lavorerà a stretto contatto con Daniele De Rossi, e il mercato sarà molto diverso rispetto a quello fatto da Tiago Pinto: si farà molto meno ricorso ai prestiti, e si cercheranno calciatori giovani e di prospettiva che possano rappresentare un asset per la società.

Dan Friedkin ha rassicurato l’allenatore: il progetto Roma avrà delle prospettive a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions. Resta chiaramente in ballo il settlement agreement firmato con la Uefa, ma il valore di plusvalenze da raggiungere entro il 30 giugno sarà inferiore rispetto a quello preventivato. Merito soprattutto dei ricavi che sono aumentati significativamente.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

