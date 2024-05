“ON AIR!” – CORSI: “Presidenza vergognosa ma nessuno contesta”, PRUZZO: “Momento di grande confusione”, PIACENTINI: “Ora si deve tifare Atalanta”, FERRAZZA: “Preferisco giocare la Conference che avere un favore da loro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il bicchiere dopo ieri è mezzo vuoto. Con quel briciolo di dignità che c’è rimasta bisogna assolutamente arrivare davanti a quelli (la Lazio, ndr), e poi si dovrà assolutamente tifare Atalanta in finale. Siccome ho sentito gente dire che non tiferà l’Atalanta anche a costo di rifare l’Europa League, ragazzi, se non avete capito l’importanza di giocare la prossima Champions allora stiamo parlando del nulla… Se c’è già una forbice resa ancora più evidente da una partita che ieri sera poteva finire 6 a 1, e queste squadre avranno in più 70-80 milioni di euro da spendere sul mercato, si va verso una direzione segnata da un gap destinato ad aumentare e non a diminuire…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma quest’anno non dico che dovrà fare zero euro di plusvalenza al 30 giugno, ma poco ci manca. E quel poco, anche se non si dovesse fare la società sarebbe di nuovo disposta a pagare una sanzione…Mi sembra una novità abbastanza importante, anche per il nuovo ds che non avrà subito questa spada di Damocle addosso…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi e il suo staff, i Friedkin e la Souloukou pensino alle stesse cose che stiamo pensando noi, e staranno facendo il possibile. Poi sbagliano come tutti… De Rossi, che io amo, avrà sbagliato, ma a parlare a posteriori siamo capaci tutti. Io ora mi tengo Daniele e i Friedkin, e il bicchiere per me è mezzo pieno: bastano 4-5 giocatori per sistemare la squadra, non è una tragedia…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): ” Al momento lo scenario più probabile è che l’Atalanta vinca l’Europa League e arrivi quarta, visto che domenica c’è Bologna-Juventus… Abraham? Siamo costretti ad aspettarlo, ma ripartire da lui sarebbe un azzardo troppo grosso…non puoi pensare che sia lui il titolare e mettergli dietro una scommessa. Ghisolfi? La sensazione è che non si sia imparato dai precedenti errori. E non parlo del suo profilo, perchè stavolta stanno scegliendo un direttore sportivo, e non un organizzatore di risorse come faceva Pinto al Benfica. Sembra che abbiano imparato che serve questa figura. Ma le tempistiche sono sconfortanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non c’è De Rossi che tenga. Quando questi giocatori ti accannano, c’è poco da fare. La cosa che mi spaventa è il modello Bergamo. Se comincia così, è una tristezza. Ma quale modello: l’Atalanta ha speso 60 milioni l’anno scorso, Gapserini sono 9 anni che sta lì. Il fatto di prendere De Rossi è stata una cosa fantastica, finalmente capiamo che è la presidenza che bisogna svegliare e contestare. Lo stadio può fare quello che gli pare, la gente paga il biglietto e fa come meglio crede, ma noi siamo di nuovo sesti e non diciamo nulla…Il fatto di essere una rometta ci ha preso nelle ossa e nessuna si incaz*a più. Questa presidenza è una vergogna, e non me la voglio prendere con la squadra…La responsabilità è dei Friedkin, punto. Non ci sono altre verità. Perchè i tifosi di Milan, Juve, Napoli, che pensano di essere grandi squadre, contestano e fanno gli striscioni, e qua a Roma mai?… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mourinho era riuscito a capire che per tirare fuori qualcosa da questa squadra bisognava fare il “tu contro il mondo“, portandolo però all’ennesima potenza. Se tu, che già non hai grandissimi calciatori, scendi in campo e fai quella partita, non dai un calcio, non ti fai sentire….e ti fai pure prendere in giro da Gasperini che ci dice: “Ora vediamo come va, sennò l’ultima partita ve la lascio…“…che fai? Ce la lasci?? Ma io preferisco andare in Conference che avere un favore dall’Atalanta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io Dybala lo vorrei tutto intero, e invece troppo spesso ho o Dyb o Ala, e questo non mi sta bene. Il calcio moderno non lo consente. L’alternativa? Tu l’hai presa, ed è Baldanzi. Se l’anno scorso mi avessero chiesto chi prendere tra lui e De Ketelaere, io avrei detto sicuramente Baldanzi. Ora invece De Ketelaere sembra un fenomeno. E’ così semplice il discorso? Baldanzi secondo me ieri era uno dei pochi che cercava di fare quello che gli chiedeva l’allenatore, mentre gli altri passeggiavano e si davano la colpa l’uno con l’altro. Lui stava zitto, correva, cercava di smarcarsi, e non gli ho visto fare disastri come ho visto fare ad altri…perchè sennò parliamo della prestazione di Mancini, di Ndicka, di Cristante, di Pellegrini…mica il problema sarà Baldanzi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ho apprezzato il saluto molto freddo di De Rossi a Gasperini, gli altri allenatori se li era abbracciati tutti. Il nuovo ds? La prima cosa che chiederà De Rossi sono gli esterni: ne vorrà almeno uno dietro a destra e uno davanti, con qualche gol nei piedi. E poi due centrocampisti, di corsa, box to box: via Aouar e Renato Sanches. Ieri l’Atalanta ti ha letteralmente mangiato, arrivavano come treni da tutte le parti…erano in una forma fisica straripante dopo otto mesi di stagione…e non aggiungo altro. Se qualcuno vuole fare un pensiero malizioso lo faccia pure… Le carenze della Roma le conoscevamo anche prima, ma ieri si sono purtroppo evidenziate dall’Atalanta che ti ha mangiato, digerito e poi espulso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il primo tempo di ieri sembrava la prima squadra contro le riserve, il divario era troppo evidente. Gasperini ha dimostrato di essere tra i migliori. Sulla Roma possiamo anche andare oltre, è in un momento di grande confusione… Lukaku? Vedo giocare Zirkzee ma anche lo stesso Scamacca che fanno girare la squadra, il belga invece viene sovrastato dal marcatore e fa sponde fine a sé stesse… Lukaku in questo momento ha dei limiti, ma deve avere anche più supporto dalla squadra per giocare negli ultimi 20 metri, altrimenti diventa difficile anche per lui. Io non me la posso prendere con Angelino o Kristensen, ma quando il capitano si mette per un’ora si mette da una parte e non lo vedi, allora cominci a farti delle domande… De Rossi secondo me è bravo, ma si trova anche lui a guardarsi intorno e a domandarsi “e adesso?…“. Ieri alla fine qualcosa ha detto pensando al prossimo futuro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Male la Roma, ma ieri ho visto un’Atalanta pazzesca, mai vista così… Il problema è tutto nella condizione fisica: De Rossi ha dovuto cambiare delle cose perchè la Roma di prima andava a due all’ora, ci sono stati dei risultati immediati, ma poi c’è stato il crollo fisico. Giocatori troppo stanchi, Mancini, Ndicka, Cristante… Il problema è fisico. Qualsiasi squadra ieri avrebbe fatto una figuraccia contro quell’Atalanta, ma la Roma è stanca e questo è alla base di tutto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Atalanta ha giocato una partita incredibile, e sembrava assurdo che alla Roma bastasse un gol per pareggiarla, dovevano stare 5 o 6 a zero…Scamacca sta diventando un campione assoluto, e questa è una buona notizia anche per l’Italia… La Roma? La stanchezza è una motivazione insufficiente a giustificare la superiorità così netta dell’Atlanta, secondo me c’è anche un discorso di cattiveria agonistica…. L’aspetto più preoccupante è che l’Atalanta per un’ora ha fatto quello che ha voluto contro una Roma inconsistente, che sembrava niente, era incapace di trovare contromisure. Forse De Rossi si aspettava un’Atalanta diversa, che la prendesse più sotto gamba, e invece si è trovata davanti una squadra di indemoniati…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’Atalanta quando sta bene in questi anni è l’unica squadra di livello europeo per ritmo e qualità. La Roma ieri invece era una squadra italiana, lenta, con giocatori anche indisponenti come atteggiamento…cosa serve avere un attaccante che gioca solo spalle alla porta, qual è il suo valore aggiunto a questa squadra? Secondo me è un investimento impossibile da ripetere, e me lo auguro per la Roma…”

