Calciomercato Roma, Bove e Zalewski sul mercato. Svilar resta: avviati i contatti per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due giovani provenienti dalla Primavera sul mercato per fare cassa. La Roma, dopo aver salutato Tahirovic e Volpato lo scorso anno, ora è pronta a sacrificare Edoardo Bove e Nicola Zalewski.

Per il polacco l’addio sembra scontato: De Rossi ci ha puntato come alternativa a El Shaarawy, ma il giovane esterno offensivo non ha dato le risposte che il tecnico si aspettava da lui. La piazza romanista ha cominciato a sbuffare dopo le sue ultime apparizioni, e ora il suo destino sembra segnato.

In bilico anche Edoardo Bove: con Mourinho stava scalando gerarchie a centrocampo, con De Rossi invece è tornato a essere una semplice riserva. Al tecnico di Ostia il calciatore non dispiace, ma non lo considera all’altezza dei titolari. Per questo motivo, davanti una buona offerta, l’ex Primavera sarà sacrificato in nome della plusvalenza.

Chi invece è destinato a restare è Mile Svilar: la Roma ha già avviato i primi contatti con l’agente del serbo per prolungare il suo contratto (in scadenza nel 2027) e ritoccare il suo ingaggio verso l’alto. Il club lo valuta non meno di 30 milioni, e non ha intenzione di privarsene convinta di aver trovato il portiere per il futuro.

Verso la permanenza anche Angelino, che la Roma potrà riscattare per “soli” 5 milioni di euro pagabili a rate. Un prezzo giudicato conveniente per un terzino che ha convinto De Rossi. A mettere tutto nero su bianco ci penserà il prossimo ds, Florent Ghisolfi, al termine della stagione.

Fonti: Calciomercato.com / ilmessaggero.it

