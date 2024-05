ULTIME DA TRIGORIA – Squadra tornata a lavoro in mattinata, ancora out Dybala

AS ROMA NEWS – Dopo la cocente batosta rimediata ieri sul campo dell’Atalanta, questa mattina la Roma era già in campo a Trigoria per preparare la penultima partita stagionale, quella in casa contro il Genoa.

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri al Gewiss Stadium, tutti gli altri giocatori disponibili invece hanno svolto regolare seduta. Tra questi non c’era Paulo Dybala, alle prese con un fastidio all’adduttore che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco in queste ultime e decisive partite. L’argentino proverà a recuperare per la partita di domenica prossima.

Out anche Leonardo Spinazzola, che ha rimediato una lesione muscolare al flessore: il terzino ha concluso qua la sua stagione, e forse l’avventura con la maglia della Roma.

Domani giornata di riposo concessa alla squadra, si tornerà in campo mercoledì. Con la speranza di ritrovare le energie necessarie per concludere al meglio la stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini