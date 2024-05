Tiago Pinto: “Il problema di Renato Sanches è la mancanza di fiducia. A Roma ancora oggi vengo criticato per averlo preso”

AS ROMA NEWS – Torna a parlare Tiago Pinto e lo fa rispondendo anche a una domanda riguardante l’acquisto del connazionale Renato Sanches, affare molto criticato dai romanisti visto anche il rendimento del calciatore legato ai suoi continui problemi fisici.

“Il problema di Renato Sanches è la mancanza di fiducia, legata ai tanti infortuni che lo hanno afflitto”, l’ammissione dell’ex general manager giallorosso, che in inverno ha dato l’addio alla Roma con sei mesi d’anticipo.

“Ancora oggi vengo molto criticato per averlo preso a Roma, le cose non sono andate bene per noi, ma il mio affetto nei suoi confronti e le mie aspettative restano alte”.

Fonte: Channel 11