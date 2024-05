Ghisolfi si prepara allo sbarco: Diakitè e Banza i primi obiettivi, ma il sogno resta Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La fine del campionato si avvicina con la Roma che deve ancora annunciare ufficialmente il nome del suo prossimo direttore sportivo. Tutti gli indizi però puntano dritto a Florent Ghisolfi, ormai ex ds del Nizza.

Dopo un casting molto lungo, alla fine i Friedkin sembrano essersi decisi, convergendo sul nome del dirigente francese. Ghisolfi sta cercando di liberarsi dal club transalpino, poi sarà finalmente ufficializzato dalla Roma con un comunicato ormai atteso da un giorno all’altro.

Il nuovo direttore sportivo è pronto a lavorare a stretto contatto con Daniele De Rossi, che gli chiederà calciatori giovani, forti e bravi nell’uno contro uno. Sul taccuino di Ghisolfi ci sono già due nomi segnati in rosso, due calciatori che il ds conosce molto bene e che vorrebbe portare a Trigoria.

Il primo è Bofodo Diakitè, terzino destro del Lille di 23 anni: per lui quest’anno 27 presenze stagionali, 6 gol e 2 assist. La sua valutazione è in ascesa ed è arrivata a toccare i 15 milioni di euro in questa stagione.

Per l’attacco invece l’obiettivo è Simon Banza, 27 anni, punta franco-congolese del Braga che quest’anno ha realizzato 23 gol con la maglia del club portoghese. E’ un attaccante veloce ma soprattutto forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un ottimo fiuto del gol. Il suo cartellino è valutato intorno ai 16 milioni di euro.

Il sogno di Daniele De Rossi però resta Federico Chiesa, esterno sinistro d’attacco che il tecnico reputa perfetto per il 4-3-3 che ha in testa: servirà la Champions per irretirlo e per mettere nelle tasche del club i soldi necessari a un investimento così importante.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Transfermarkt.it

