La Gazzetta dello Sport attacca Lina Souloukou: “Colleziona errori e non è amata. Nel calcio che conta è considerata una dilettante”

NOTIZIE AS ROMA – La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, va all’attacco di Lina Souloukou, Ceo della Roma e ora volto dirigenziale apicale del club dopo l’addio di Tiago Pinto.

“Lina, quante ombre. Souloukou si è presa la Roma ma la Ceo colleziona errori“, è il titolo del pezzo (E. Esposito) apparso oggi sulle pagine del quotidiano sportivo milanese che tratteggia un quadro decisamente poco lusinghiero della dirigente greca.

A finire nel mirino la posizione che Souloukou ha in Lega, dove “si racconta parli piuttosto poco se non per assecondare le intenzioni delle big“, tanto che “persino le tre sodali, che con i giallorossi hanno chiesto al presidente federale Gravina il campionato a 18, inizino ad avere dubbi. Non è piaciuto ad esempio che la scorsa settimana la Roma abbia fatto una fuga in avanti diffondendo la notizia della lettera a Casini in cui i quattro club prendevano le distanze sull’unanimità all’interno della Lega“.

“A molti è poi apparso inopportuno e ai limiti del pericoloso il comunicato con cui si contestava la Lega dopo il no al rinvio di Udinese-Roma“, prosegue l’articolo della Gazzetta, “Cosi come è sembrata pretestuosa la richiesta di rinvio della Coppa Italia. E quella, continua, di conoscere la data di Atalanta-Fiorentina quando gli impegni delle due impedivano di definirla. Insomma, della Ceo, nelle stanze del calcio che conta, qualcuno ha parlato di ‘dilettanti allo sbaraglio‘”.

Il ritratto a tinte fosche di Lina Souloukou prosegue, spostandosi anche fuori dall’ambiente calcistico. “Il Comune di Roma, con cui da quando è arrivata ha avviato fitte discussioni per la nascita del nuovo stadio, pare non sia particolarmente contento del suo modo di porsi. E si racconta che anche dalle parti di Sport e Salute non sia esattamente amatissima”. La Gazzetta conclude il pezzo chiedendosi: “La vera domanda resta un’altra: che cosa pensano i Friedkin?”.

