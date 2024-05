Calciomercato Roma, Spinazzola verso l’addio: c’è Dorgu del Lecce nel mirino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola si riallontana dalla Roma. Il terzino giallorosso, in scadenza di contratto, sembrava poter rinnovare di un anno il suo accordo con il club capitolino ma l’ennesimo infortunio muscolare ha rimesso tutto in discussione.

Dentro Trigoria ci sono molti dubbi sull’opportunità di prolungare la sua avventura in giallorosso, ma l’ultima parola spetterà al prossimo ds, in accordo con Daniele De Rossi. Nel frattempo però la Roma si muove alla ricerca di alternative per la fascia sinistra.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera, un nome molto apprezzato dai giallorossi è quello di Patrick Dorgu, 19 anni, esterno mancino del Lecce.

Il calciatore danese è un profilo che piace parecchio: giovane, integro, già pronto per la Serie A e con uno stipendio ancora piuttosto basso, Dorgu è uno dei giocatori finiti nei radar della Roma per la fascia sinistra del prossimo anno.

Fonte: Corriere della Sera

