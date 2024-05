Roma, si cambia: stop plusvalenze al 30 giugno, Friedkin pronti a pagare una penale

AS ROMA NEWS – In mezzo a tanta depressione per un finale di stagione molto deludente culminato con i ko contro Leverkusen e Atalanta, la Roma trova un motivo per sorridere.

Quest’anno il mercato estivo, che sarà guidato da Florent Ghisolfi ormai prossimo all’annuncio del club giallorosso, non sarà caratterizzato dalla necessità del club di operare plusvalenze entro il 30 giugno.

La scorsa estate Pinto dovette sacrificare Ibanez, Tahirovic e Volpato per rispettare i paletti della Uefa, quest’anno Ghisolfi non avrà quella spada di Damocle sulla testa. I ricavi sono aumentati grazie a botteghino, sponsorizzazioni e incassi in Europa League, rendendo quindi minima la necessità di fare plusvalenze.

Sarà dunque un calciomercato diverso e meno limitante per la Roma, con i Friedkin pronti a pagare una penale qualora il club non riuscisse a rispettare i limiti del settlement agreement.

Questo non significa che la Roma farà follie e spese pazze, ma che ha comunque intenzione di investire sul mercato: addio a giocatori strapagati che non hanno poi resa sul campo, in arrivo giocatori più giovani e di gamba, adatti al credo calcistico di De Rossi che lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds.

Fonti: Il Tempo / Il Romanista / Leggo / Corriere dello Sport

