Calciomercato Roma, possibile affare Nandez a parametro zero: arrivano conferme dall’entourage

AS ROMA NOTIZIE – Torna a girare intorno alla Roma il nome di Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari in scadenza di contratto con il club sardo e dunque acquistabile a parametro zero.

Il jolly uruguaiano, che può agire sia da mediano di spinta che come esterno destro di centrocampo, sembra essere finito di nuovo nel mirino del club capitolino, alla ricerca di rinforzi in quel settore del campo.

Il 28enne lascerà la Sardegna a giugno, e l’entourage del calciatore conferma come la destinazione capitolina possa essere concreta per il loro assistito. Nandez infatti sarebbe già stato offerto alla Roma, così come ad altri club della Serie A.

Al momento non è ancora iniziata una vera e propria trattativa (il club deve ancora ufficializzare il suo prossimo ds), ma il nome di Nandez da tenere in considerazione nell’ottica della ristrutturazione della rosa giallorossa.

